Разумков и Зеленский сцепились на фоне оффшорного скандала

04.10.2021 14:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не даст осуществить своим бывшим однопартийцам голосование в ускоренном режиме за смену руководства парламента.

В начала заседания согласительного совета Верховной рады Разумков напомнил, что листы для сбора подписей за его отставку были розданы депутатам от «Слуг народа». Тем не менее, спикер намекнул, что отстранить его от должности будет непросто.

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«Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может пройти во вторник-в среду. И хотел бы напомнить, что мы живём по регламенту. И процедуры, в том числе и отставка с должности главы Верховной рады проходит по регламенту. Другого не будет. Пока я глава Верховной рады, здесь будет работать закон», – с пафосом озвучивал заготовленную речь Разумков.

Как и полагается, далее последовали упоминания о войне против «оккупации» и прочая патриотическая трескотня, подтверждающая, что Разумков готов играть роль подконтрольной Западу замены Зеленского.

Интересная эволюция политика, некогда обещавшего бороться за права русскоязычных избирателей и предавшего их после выборов (ведь именно при Разумкове парламент принял целый ряд русофобских законов).

«Мы сейчас много говорим, я видел заявления о какой-то холодной регламентной войне. У нас с вами действительно идёт война, уже не первый месяц и год. Это война за верховенство закона, демократию, свободу слова, европейские ценности, за которые нас с вами всех сюда избирали люди. И это война за нашу территориальную целостность, против оккупации и узурпации. Это война, которая идёт на востоке, и благодаря преданности украинской армии сегодня мы здесь можем проводить реформы. Но для многих говорить и декларировать – это одно, а делать – это другое. Но время расставит всё на свои места», – разглагольствовал Разумков.

В ответ главы парламентских комитетов от «Слуги народа» покинули заседание, демонстрируя недоверие организации работы Разумковым.

«В результате позиции председательствующего заседание превратилось в политическое выступление одного актёра. Возможно, для вечерних телевизионных ток-шоу формат бенефиса одного из политиков и является приемлемым. Но согласительный совет – это рабочий орган, где мы собираемся для согласования повестки дня», – написал депутат от «СН» Михаил Радуцкий.

Интересно, что в защиту Разумкова выступила партия Петра Порошенко. Вот как прокомментировала ситуацию депутат Виктория Сюмар, которая заклеймила Зеленского за копирование стиля российского руководства и нежелание слышать критику по поводу обнародованных накануне данных об офшорных махинациях украинского президента.

«О, право политического выступления на Согласительном совете – это теперь «провокации», как и упоминание об офшорах и незадекларированных квартирах Зеленского. Вспоминать о том, что говорит вся мировая пресса – нельзя! Даже в политических выступлениях. Даже в парламенте. Потому что это же не место для дискуссии. Привет Грызлову и Госдуме, «слуги» – их единоверы. Явно «коллегам» Трускавец и конверты совсем мозг вынесли. Ибо своим поведением они лишь доказывают меткость вот этой картинки The Guardian, где наш «величайший» вкупе с самыми коррумпированными диктаторами», – написала Сюмар в соцсети.

Скандал вокруг компромата с уклонением Зеленского от уплаты налогов будет продолжаться – Запад ищет ему замену, считает политолог Сергей Марков.

«По оффшорным махинациям Зеленского западная пресса уже пишет статьи. Забыть эту историю ему не дадут. Вся эта история уменьшит доверие к нему со стороны избирателей. Она также будет использована Западом, чтобы не дать Зеленскому укрепиться у власти и убрать его после первого срока. Просто по современным теориям марионеточных режимов, лучше иметь не одного постоянного марионеточного диктатора , а постоянную смену марионеточных команд у власти. Это дает реальную полноту власти в руки внешнего центра управления марионеточным режимом», – объясняет Марков.