Развожаев: Нововведения в Херсонесе поддерживает большинство в Севастополе

23.11.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Строительство сцены для оперных концертов, деревянных дорожек и смотровых площадок на территории заповедника Херсонес Таврический, вызвавшее споры в социальных сетях, поддерживает подавляющее большинство жителей Севастополя.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социология говорит о том, что 80%, которую я видел, проводит непосредственно музей – можно по-разному относиться, но это заказывается объективным крупным российским социологическим службам. 80% одобряют изменения, которые происходят в Херсонесе. Севастопольцев причем», – заявил Развожаев.

С ним не согласился ведущий программы, подчеркнув, что строящиеся сегодня в Херсонесе конструкции из металла портят облик древнего города:

«Я вам лично свое мнение выскажу – я туда перестал ходить. Потому что, все-таки, некий диссонанс вызывает то, что оборудуется настолько массивными металлическими элементами. Может быть вы знаете, может быть, нет – некоторые в шутку теперь называют «Херсонес Металлический», а не Таврический».

– Не слышал, честно говоря, но, по-моему, там металла-то не так много, там в основном из палубной доски тропинки проложены по местам, где они традиционно были, но только без доски, а где надо было по песку и по пыли ходить, что в определенном смысле, может быть, и аутентично, но с другой стороны, если говорить про музеи мировые, которые под открытым небом, в том числе и представляющие из себя античное наследие – тот же Рим и так далее, – везде используются подобные технологии, – заявил Развожаев.

Журналист на это подчеркнул, что, например, в том же Парфеноне – древнегреческом храме в Афинах подобного «улучшения» не наблюдается.

Развожаев при этом заверил, что все изменения в музее-заповеднике происходят по рекомендации ЮНЕСКО:

«Еще раз говорю – то, что там делается, можно по-разному относиться, но это позволяет: а) – сделать доступ для тех, кто хочет погулять именно по Херсонес, более комфортным, с другой стороны – это та же самая защита от антропогенной нагрузки. Я тоже в этом вопросе разбирался – там удивительные документы, к примеру, я с собой захватил. 13-й год, между прочим, 16-27 июля, 37-я сессия ЮНЕСКО, которая рассматривала вопросы сохранения памятника, в том числе Херсонеса. Вопросы эррозии, разрушения морского берега, необходимо создание адекватной системы защиты и ограждения от антропогенных нагрузок. Вот тут есть все документы, где говорится как раз о том, что нагрузка на созданную тропиночную сеть, на берег ведет к эрозийным процессам грунта. И вот, не поверите, но само ЮНЕСКО рекомендовало защитить от антропогенной нагрузки территорию Херсонеса».