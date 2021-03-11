Режим прекращения огня больше недействителен – ЛДНР

11.03.2021, Москва, Сергей Вредников

Новости Украины

Поскольку Украина, несмотря на достигнутые договорённости, продолжает массированные обстрелы Донбасса и перебрасывает в зону конфликта военную технику, режим прекращения огня можно считать недействительным.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день количество обстрелов увеличилось в пять-шесть раз. Используется тяжелое вооружение. Уже использовалась артиллерия, кроме гранатомётов и миномётов. Уже использовались партизанские варианты «Градов». Ведутся обстрелы жилых кварталов, жилых населённых пунктов, и есть погибшие, есть раненые.

Поэтому говорить о том, что сохраняется режим прекращения огня… не знаю, кому нравится, те продолжают говорить. Но на самом деле есть факт, что нет понимания, где же есть режим прекращения огня, а где он полностью нарушен и растоптан. На сегодняшний день СММ ОБСЕ, там есть цифра, приближается уже к 12 тысячам нарушений, с 22 июля 2020 года. Поэтому, с моей точки зрения, нет оснований говорить, что режим прекращения огня сохраняется.

Мы даём полную статистику – за минувшие сутки порядка ста прилётов по ЛНР и ДНР, это совместная цифра. Засть зафиксированные СММ ОБСЕ массивные передвижения техники, она фиксируется на железнодорожных вокзалах – это десятки танков, всевозможные гаубицы, зенитные установки, вплоть до «Буков», – сказал Мирошник.

Его поддержала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, которая также рассказала об обострении на линии фронта.

«Действительно, очень напряженная ситуация. За десять дней марта уже зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня, из них 17 – с применением тяжелого вооружения. Это миномёты 120 и 82 калибра, и «Град».

Кстати, «Град» в последний раз использовался в 2018 году. И вот впервые за такое долгое время 4 марта Украина снова применила именно эту установку по окраинам города Донецка. Только по счастливой случайности удалось избежать жертв среди мирного населения, потому что пострадал многоквартирный дом, где находились семьи – это было раннее утро, жертвы могли быть. Я думаю, Украина на это и рассчитывала», – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Украина даже не пытается вести диалог и прийти к какому-либо решению о прекращении огня, потому что Киеву выгодна эскалация.

«С нашей стороны было направлено два новых проекта по актуализированию мер по режиму прекращения огня. Потому что украинские представители не совсем понимали смысл пункта о верификации, мы его уточнили, прописали более детально. Но ответа с украинской стороны мы не получили до сих пор, что, в принципе, вполне логично – Украине необходимы обострения, и она идёт по пути эскалации конфликта», – резюмировала Никонорова.