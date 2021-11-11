Российский генерал: США выявляют возможности наших ПВО в Черноморском регионе

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Военная авиация США, в частности самолеты-разведчики, активизировались в в Черном море, пытаясь прощупать возможности российских ВВС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Министерство обороны России заявило, что за сутки зенитные ракетные войска ВКС РФ обнаружили три самолета ВВС США и стран НАТО над акваторией Черного моря. Еще один авиаразведчик был замечен над территорией Украины. Все полеты отслеживались и сопровождались радиолокационными станциями зенитных ракетных войск ВКС России. По данным источников «Известий» в военном ведомстве, авиация НАТО пыталась прощупать обстановку в Крыму. Помимо ведения радиотехнической разведки, самолеты ВВС США Е-8 и U-2 могли вести разведку с помощью радиолокационных средств», – отмечается в статье.

По словам, экс-замглавы МИД РФ Сергея Орджоникидзе, США сейчас оказывают беспрецедентное давление на Россию.

«Действия скоординированные. Политические заявления сопровождаются военными демонстрациями, и наоборот. США хотят, чтобы мы нервничали. Но к серьезным действиям или провокациям страны НАТО не готовы — они знают силу российской армии. Хотя подтолкнуть к активным действиям в Донбассе своего украинского союзника могут. От киевского режима можно ожидать чего угодно», – говорит дипломат.

В свою очередь бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко не сомневается, что самолеты-разведчики с военной точки зрения серьезно осваивают территорию Украины и акваторию Черного моря.

«Актуальные карты местности давно сделаны с помощью спутников. Сейчас летчики НАТО пытаются нащупать российскую противовоздушную оборону — найти и уточнить координаты важных военных объектов. Например, ищут, где и на каких частотах работают радиолокационные станции. При нападении средства ПВО подвергаются атакам одними из первых — противнику надо пробить безопасные коридоры для своей авиации вглубь территории», – сказал генерал.

Он добавил, что сами по себе самолеты-разведчики угрозы не представляют, поскольку не несут на себе оружия, кроме того их не сложно отслеживать.

«Тем не менее при приближении их к границе наши самолеты и системы ПВО приводят в боевую готовность, чтобы при необходимости встретить непрошенных гостей», – объяснил Горбенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Минобороны РФ выступило с экстренным заявлением по ситуации в Черном море