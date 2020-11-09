Россия без труда обходит антикрымские санкции Запада

09.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия без проблем поставляет в находящийся под санкциями Крым импортную медицинскую технику. Речь идет об аппаратах компаний Siemens и General Electric.

Об этом говорится в сюжете финансируемого Госдепартаментом США информагентства «Крым. Реалии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Происходят закупки нехитрым способом – через фирмы-прокладки, которые не сообщают о том, что конечной целью приобретения аппарата является его поставка в Крым, уверяет журналист-расследователь Юрий Николов.

«Обычно в цепочке между конечным покупателем и производителем принимают участие как минимум две компании. Первая – это производитель передает аппарат какой-то компании, которая выполняет за границей дилерские функции. Уже этот дилер передает потом аппарат компании, которая становится победителем тендера и продает аппарат больнице», – пишет журналист.

На Украине же грозят санкционным преследованием тем компаниям, которые согласятся участвовать в подобной схеме.

«Каждая фирма в Российской Федерации, которая реально задействована в схемах поставок любых товаров на территорию оккупированного Крыма, должна уже сейчас понимать, что что бы они не делали, они под пристальным вниманием органов власти Украины.

Безусловно, мы будем добиваться того, чтобы на такие фирмы Российской Федерации накладывались санкции как Украиной, так и международными партнерами. Чтобы они становились токсичными и любая страна или компания, которая уважает себя, просто не имела дел с такими юридическими и физическими лицами, которые уже сегодня осуществляют поставки в Крым», – заявила заместитель фейкового представителя президента Украины в Крыму Дарья Свиридова.

Напомним, ранее немецкая компания Siemens в обход санкций поставила в Крым турбины, необходимые для работы новых электростанций, снижающих зависимость полуострова от Украины.

Недавно «ПолитНавигатор» также сообщал о том, что Россия начала самостоятельное производство турбин большой мощности, аналогичных тем, которые поставила Siemens.