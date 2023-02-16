Россию ждёт тяжёлая адаптация к новым санкциям – экономист

Владимир Гладков.  
16.02.2023 20:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


На протяжении восьми лет Россия спокойно справлялась с антироссийскими санкциями, однако теперь ей предстоит адаптироваться к новому типу ограничений, наложенных на экспорт энергоносителей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский экономист Сергей Хестанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На протяжении восьми лет Россия спокойно справлялась с антироссийскими санкциями, однако теперь ей предстоит...

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«Большая часть санкций, которые были введены до этого времени, были направленны на российский импорт. И как раз этот блок санкций был преодолён достаточно успешно.

Частично за счёт параллельного импорта, частично за счёт замещения продукции одних стран продукцией других. С санкциями против импорта мы справились достаточно успешно», – сказал Хестанов.

Однако он подчеркнул, что теперь Россию ждёт очень тяжёлый год привыкания к новому виду санкций.

«А вот санкции против экспорта начались совсем недавно. Против экспорта нефти пятого декабря и против экспорта нефтепродуктов пятого февраля. И, как минимум, первые полгода мы как раз проживём в условиях адаптации к новому типу санкций против экспорта.

И вот здесь всё будет гораздо сложнее, чем то, что мы наблюдали в большей части 2022», – резюмировал экономист.

Напомним, согласно проведённому в ЕС опросу, порядка половины европейцев считают действующие антироссийские санкции неэффективными.

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