Ростислав Ищенко: Что стоит за отказом Лукашенко признать Крым
Власти Белоруссии пытаются осуществить дрейф на Запад уже около 10 лет, однако белорусская экономика критически зависима от России. Впрочем, даже отказ признавать воссоединение Крыма с РФ можно считать демонстративным и говорящем о многом шаге Минска.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя итоги вчерашних переговоров в Сочи, где Александру Лукашенко не удалось получить скидку на нефть.
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«Договориться не удалось потому, что позиции у сторон диаметрально противоположные. Россия предлагает закупать нефть на тех же условиях, на которых ее закупают российские предприятия. А Белоруссия хочет покупать нефть дешевле. Это невозможно, потому что тогда российские предприятия будут поставлены российским же правительством в условия неравной конкуренции по сравнению с белорусскими. Поэтому удовлетворить пожелания Минска невозможно», – заявил Ищенко.
По словам эксперта, белорусская экономика остается критически зависимой от России, что не позволяет официальному Минску совершить резкий разворот на Запад.
«Экономика Белоруссии не может развернуться в сторону США, потому что там нет для нее рынков сбыта. Политический разворот в сторону Запада в Белоруссии происходит уже лет десять. Но она экономически привязана к России, поэтому там не совершается резких движений. Тем не менее, даже отказ Лукашенко признавать Крым российским – это тоже демонстрация такой политики», – резюмировал Ищенко.
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