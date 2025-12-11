«Как бы не оказаться в роли догоняющих!» – ветеран «Бури в пустыне» тревожится об опыте России и Китая в СВО

Анатолий Лапин.  
11.12.2025 12:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 236
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, США, Украина


Есть опасения, что в результате конфликта на Украине Пентагон окажется в роли догоняющего, ведь Россия, Иран и Китай обкатали новейшие военные технологии в условиях боевых действий.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил американский сенатор Дейв Маккормик, бывший военный – участник операции «Буря в пустыне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть опасения, что в результате конфликта на Украине Пентагон окажется в роли догоняющего, ведь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По иронии, в первые дни российскую СВО как раз было принято сравнивать с американской операцией против Ирака – ожидался быстрый разгром ВСУ и смена режима в Киеве. Однако из-за предоставления западной помощи украинцам война приняла затяжной характер и перешла к конфликту на истощение.

«Это настоящая революция в военном деле. Мы все, кто давно занимается этим бизнесом, видели такие моменты, когда кардинально менялась тактика ведения войны.

На протяжении всей истории мы в основном догоняли их, мы в основном упускали их, а потом пытались наверстать упущенное. И то, что сейчас происходит на Украине с беспилотниками, роями беспилотников, робототехникой, автономностью, интегрированной со 155-миллиметровой артиллерией, это действительно беспрецедентно.

И, конечно, вопрос, который должны задавать наши лидеры: делаем ли мы все возможное, чтобы извлечь уроки, собрать данные и убедиться, что мы опережаем, Потому что уроки, которые получают русские, иранцы и китайцы, безусловно, влияют на их представление о войне», – заявил Маккормик.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить