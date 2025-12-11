«Как бы не оказаться в роли догоняющих!» – ветеран «Бури в пустыне» тревожится об опыте России и Китая в СВО
Есть опасения, что в результате конфликта на Украине Пентагон окажется в роли догоняющего, ведь Россия, Иран и Китай обкатали новейшие военные технологии в условиях боевых действий.
Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил американский сенатор Дейв Маккормик, бывший военный – участник операции «Буря в пустыне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По иронии, в первые дни российскую СВО как раз было принято сравнивать с американской операцией против Ирака – ожидался быстрый разгром ВСУ и смена режима в Киеве. Однако из-за предоставления западной помощи украинцам война приняла затяжной характер и перешла к конфликту на истощение.
«Это настоящая революция в военном деле. Мы все, кто давно занимается этим бизнесом, видели такие моменты, когда кардинально менялась тактика ведения войны.
На протяжении всей истории мы в основном догоняли их, мы в основном упускали их, а потом пытались наверстать упущенное. И то, что сейчас происходит на Украине с беспилотниками, роями беспилотников, робототехникой, автономностью, интегрированной со 155-миллиметровой артиллерией, это действительно беспрецедентно.
И, конечно, вопрос, который должны задавать наши лидеры: делаем ли мы все возможное, чтобы извлечь уроки, собрать данные и убедиться, что мы опережаем, Потому что уроки, которые получают русские, иранцы и китайцы, безусловно, влияют на их представление о войне», – заявил Маккормик.
