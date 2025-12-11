«Как бы не оказаться в роли догоняющих!» – ветеран «Бури в пустыне» тревожится об опыте России и Китая в СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Есть опасения, что в результате конфликта на Украине Пентагон окажется в роли догоняющего, ведь Россия, Иран и Китай обкатали новейшие военные технологии в условиях боевых действий.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил американский сенатор Дейв Маккормик, бывший военный – участник операции «Буря в пустыне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По иронии, в первые дни российскую СВО как раз было принято сравнивать с американской операцией против Ирака – ожидался быстрый разгром ВСУ и смена режима в Киеве. Однако из-за предоставления западной помощи украинцам война приняла затяжной характер и перешла к конфликту на истощение.