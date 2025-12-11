«Никаких рукопашных – просто всех размолотят». Россия нашла управу на «фортеци» Зеленского

11.12.2025
Российская армия, зайдя в тыл противнику в Запорожской области, продвигается, избегая огневого контакта – позиции ВСУ дистанционно разносит авиация и артиллерия.

Об этом на канале «БелТА» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что происходит в Гуляйполе. Ещё когда мы подходили к Янчуру, предыдущей перед Гайчуром реке, – было понятно, что на этом направлении наши быстро продвигаются вперед, [украинцам] нужно было строить мощную линию укрепрайона где-то в глубине.

Вместо этого они уперлись в Гайчур, в Гуляйполе. «Неприступна фортеця», «мы держимся». И там реально сейчас в Гуляйполе идёт просто мясорубка», – сообщил Онуфриенко.

«Потому что наши восточную часть взяли, а по западной лупят всем, чем можно, и туда постоянно перебрасывают подкрепления. Смысл нулевой. Объясняешь, не будет там никаких рукопашных схваток и контактных боев. Просто всех размолотят – неделю, две, три», – добавил эксперт.

Та же ситуация, по его словам, с бывшим покровско-мирноградским укрепрайоном.

«Сейчас уже это просто освобождённый Красноармейск и зачищаемый Димитров. Да, там сидит больше тысячи вояк хунты. Да, они пытаются просачиваться сквозь Красноармейск, это проблема, но это группа дезинфекции и зачистки. Шансов нет.

Я еще в начале осени говорил, не прорвутся они через Родинское никогда, не пробьют они коридор. Но попытки эти постоянно продолжаются, отсюда большие потери. Ну, а гарнизон, который мог выйти изначально, там порядка 5000 человек, просто уничтожен. И не самый худший гарнизон», – рассказал Онуфриенко.

