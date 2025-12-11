Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия, зайдя в тыл противнику в Запорожской области, продвигается, избегая огневого контакта – позиции ВСУ дистанционно разносит авиация и артиллерия.

Об этом на канале «БелТА» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что происходит в Гуляйполе. Ещё когда мы подходили к Янчуру, предыдущей перед Гайчуром реке, – было понятно, что на этом направлении наши быстро продвигаются вперед, [украинцам] нужно было строить мощную линию укрепрайона где-то в глубине. Вместо этого они уперлись в Гайчур, в Гуляйполе. «Неприступна фортеця», «мы держимся». И там реально сейчас в Гуляйполе идёт просто мясорубка», – сообщил Онуфриенко.

«Потому что наши восточную часть взяли, а по западной лупят всем, чем можно, и туда постоянно перебрасывают подкрепления. Смысл нулевой. Объясняешь, не будет там никаких рукопашных схваток и контактных боев. Просто всех размолотят – неделю, две, три», – добавил эксперт.

Та же ситуация, по его словам, с бывшим покровско-мирноградским укрепрайоном.