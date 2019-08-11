«Сбербанк» поднял Крым на протест

11.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

На полуострове объявлена акция «За Крым без заборов», которая продлится до 17 августа. Ее участники продолжают собирать подписи в Москве и 21 крымском населенном пункте под обращением к властям с требованием убрать уродливые заборы вокруг частных гостиниц и пансионатов, загораживающие вид на море.

Заборы в Крыму «растут» все последние годы, однако поводом к началу акции стал забор вдоль трассы над селом Оползневое, где расположена гостиница «Мрия», принадлежащая «Сбербанку», который так и не отважился открыть свои отделения на полуострове.

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Несколько дней назад акцию поддержал мэр Ялты Алексей Челпанов.

«Сегодня побывал на месте установки забора в районе Оползневого, который вызвал большой резонанс среди местных жителей. Гостиничный комплекс, который установил забор, вместо того, чтобы убрать его вовсе, как мы того потребовали, перенёс ограждение ниже. Дал поручение забор убрать!» – написал Челпанов у себя в «Фейсбуке» 17 июля.

Несмотря на заверения мэра, забор над «Мрией» продолжает стоять. Об этом в эфире youtube-канала TVForpost рассказала ялтинский юрист, координатор акции Анна Шаульская.

«Не так давно Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации. К сожалению, после этого озаборивание южного берега Крыма масштабируется. Сейчас настолько все озаборилось, что люди не выдержали. Точкой кипения стал забор с колючей проволокой в районе «Мрии». Он до сих пор там есть», – сказала Шаульская.

Она полагает, что иски против установления заборов должны подавать в суды прокуратуры. Под обращением против заборов уже собрано более 2000 подписей.

Севастопольский общественник Анатолий Марета предлагает возобновить акции украинских времен, когда он вместе с казачеством разбирал заборы вокруг объектов точечной застройки Севастополя.

«К этому все идет, к этому нас ведут. Полагаю, что перед тем, как демонтировать тот или иной забор, было бы справедливо провести несколько протестных акций перед той структурой, которая эти заборы установила. А потом собирать людей и, соблюдая законы РФ демонтировать эти незаконные страшные заборы», – сказал Марета.

«Сколько вам еще нужно бунтов и подписей, чтобы вы, наконец, нас услышали. Мы не хотим этого наглого озаборивания. Если выделяется земельный участок, давайте скорректируем его границы таким образом, чтобы забор мы не видели, а видели красоты южного берега Крыма», – сказала Анна Шаульская.