Считавшемуся западником Макею грозят санкции Запада

15 ноября состоится встреча глав МИД, входящих в ЕС стран, на которых будет принято решение о новых антибелорусских санкциях.

Об этом, ссылаясь на свои дипломатические источники, сообщает Reuters, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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Планируется принять 30 как юридических, так и физических лиц, среди которых будут высокопоставленные представители белоруской власти, в частности министр иностранных дел Владимир Макей.

«Глава внешнеполитического ведомства в списке невъездных – беспрецедентный случай, означающий полный разрыв отношений ЕС и официального Минска, – обращает внимание «Независимая газета». – Судя по заявлению Макея – кстати, пользующегося репутацией западника – о том, что «Крым сейчас является российской территорией», Лукашенко все больше рассчитывает именно на этот худший вариант».

Кроме того, санкции грозят белорусской госкомпании Belarus Re, страхующая самолеты «Белавиа». В ЕС считают, «Белавиа» доставляет пытающихся проникнуть в Польшу мигрантов с Ближнего Востока в Белоруссию. Если раньше «Белавиа» запретили совершать рейсы в страны ЕС, то теперь запретят арендовать там самолеты. При этом директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что если Запад запретит «Белавиа» брать в лизинг самолеты, она перейдет на российские суда.

«Таким образом, по крайней мере экономическая зависимость страны от России еще больше возрастет», – резюмирует «НГ».