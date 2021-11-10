Макей: Крым «сейчас» российский

Новости Украины

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей высказался по вопросу о принадлежности Крыма.

Об этом он заявил находясь сегодня в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция Беларуси по Крыму остаётся такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал Макей.

Напомним, ранее руководство Белоруссии и даже самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская утверждали, что Крым де-юре украинский, но де-факто российский. Что касается Макея, то он не поддерживал организацию авиаперелетов между Минском и Симферополем.

Кроме того, как утверждают польские телеграм-каналы, минувшим летом белорусский министр просил своего российского коллегу Серегея Лаврова не афишировать визит в Минск руководителей Республики Крым.

Несмотря на это, сегодняшнее уклончивое высказывание Макея комментаторы в России расценили как политическую победу.

«Античная драма практически. Задача вырыть могилку и закопать в ней белорусскую многовекторность возложена на того, кто эту многовекторность сотворил», – написал в своем телеграм-канале шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович.

Характерно, что в МИД Украины решили не закатывать истерики по поводу слов Макея.

«Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси для де-юре – признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шаги вопреки нормам международного права», – говорится в сообщении.