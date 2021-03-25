Северные добровольцы готовы резко увеличить численность Народной милиции ДНР

25.03.2021, Симферополь, Сергей Фролов

Новости Украины

Может ли Донбасс рассчитывать на помощь из России в случае украинского наступления? Как нужно называть события 2014 года в Крыму – Русской или Крымской весной? Когда беженцы из ДНР начнут массово возвращаться домой?

На эти и другие вопросы в интервью «ПолитНавигатору» ответил глава ДНР Денис Пушилин.

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– Вы побывали на торжествах по случаю 7-й годовщины референдума в Крыму. В Симферополе было награждение добровольцев – участников обороны Славянска и Краматорска. Известно, что и глава Крыма Сергей Аксенов оказывал помощь ополчению в 2014 году. Что сейчас, в условиях тревожных известий с фронта, говорят участники тех событий? Может ли Донбасс рассчитывать на помощь? И успеет ли она – ведь в СМИ уже не в первый раз приходится читать мнение о том, что «первая линия обороны в ЛДНР – это смертники, которым вряд ли выжить до прихода подмоги»?

– Вы правы, сквозь радость праздника, посвященного годовщине общекрымского референдума, от друзей и патриотов Донбасса ощущалась тревога за обострение у нас на линии соприкосновения. Так как я вручал медали «За отвагу» как раз защитникам Республики в 2014-15 годах, то, конечно, получал и заверения в том, что они готовы пополнить ряды бойцов нашей Народной милиции. Так что я уверен: в случае необходимости добровольцы из России не замедлят подтянуться.

Что касается второй части вопроса, про якобы смертников на первой линии обороны. Я сам бываю на передовой и вижу, как она оборудована, оснащена вооружением, каков боевой дух военнослужащих. Поверьте, он далек от каких-либо сомнений в том, что мы допустим даже кратковременный перевес сил противника. Наша армия – это не только бойцы в окопах, так что поверьте, лучше украинскому командованию сто раз подумать, прежде чем переходить в наступление.

– Вы наверняка обратили внимание, что только в Севастополе события 2014 года по-прежнему не стесняются именовать Русской весной, а в других регионах РФ, даже в соседнем Симферополе, она превратилась в «Крымскую». Не обидно? Ведь в Донецке ее тоже называют Русской. Был об этом разговор на полуострове?

– Нет, этот вопрос не затрагивали, да и считаю такую постановку не вполне корректной, а уж тем более не понимаю, какая тут может быть обида. Крымская весна – важнейшая часть, начало, старт Русской весны. Я рад, что у жителей полуострова она семь лет назад «переросла в лето» – тут как раз применимо выражение Маргариты Симоньян. У нас этот процесс затянулся. Но мы знали, на что шли, и знаем, куда идем сейчас.

Русская весна как понятие и как процесс уже вошла в историю, и мы сделаем все, чтобы она там осталась без искажений и переиначивания. Собственно, для этого мы недавно приняли доктрину «Русский Донбасс», в которой Русской весне отведено подобающее место.

– Почему в Крым прибыло только руководство ДНР без ЛНР?

– Несмотря на схожесть внешних вызовов и внутренних задач братских ДНР и ЛНР, ежедневные рабочие проблемы носят разную остроту. Я сам с трудом вырвался на пару дней, потому что на полях любых праздничных мероприятий проходят разные важные встречи, ряд из которых у меня были давно запланированы. В прошлом году я тоже поехать не смог. Так что такие визиты зависят от очень многих обстоятельств.

– Обсуждались ли какие-то совместные проекты в экономике и других сферах, которые будут реализовывать Донбасс и Крым/Севастополь?

– Конечно обсуждались. Из-за санкций в отношении Крыма с его предприятиями нам сотрудничать проще всего. Тем не менее разрешите не афишировать подробности, чтобы не добавлять проблем и так сложным условиям взаимодействия.

– Российские СМИ на днях обнародовали тревожную статистику – Севастополь оказался на первом месте по росту криминогенной обстановки. Местная пресса связывает это с большим потоком переселенцев из Донбасса. Говорили вам об этом? Как вернуть этих людей на Родину, или до прочного окончания войны это невозможно?

– Для меня сомнительна такая связка, ибо в ДНР уровень преступности по всем показателям гораздо ниже, чем в любом российском регионе.

Что касается уехавших людей из Республики – многие из них уже возвращаются. На дорогах в час пик пробки, что пока для нас не повод для огорчения, а наоборот – для радости. Массово же процесс пойдет, когда установится прочный мир и начнется рост экономики, появятся рабочие места. Это обязательно произойдет. И тогда родные стены станут еще одним весомым аргументом для возврата их владельцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский боится, что «северный ветер» отбросит ВСУ за Харьков.

Денис Пушилин в Симферополе вручает государственные награды ДНР ветеранам добровольческого отряда «Крым».