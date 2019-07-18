«Шарий, хватит дурачить русских!»

18.07.2019, Киев, Михаил Рябов

«Партия Шария», как и идущие на выборы в Верховную Раду осколки Партии регионов, – украинские проекты, призванные одурманить русских избирателей Юго-Востока.

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Об этом говорится в заявлении лидера запрещенной на Украине партии «Русский блок» Геннадия Басова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я обращаюсь к тем, кто проживает на Юго-Востоке Украины! Уже в это воскресение вы сделаете выбор как избиратели Верховной Рады Украины, и этот выбор не будет легким.

Вступил в действие закон о функционировании украинского языка, и теперь ваши права на родной русский язык ущемляются на законодательном уровне. Вас дискриминируют в праве на образование, культуру, историю, а также по другим направлениям, пытаясь вытравить из вас все русское, вытравить то, что связывает вас с Россией.

Среди политических деятелей, рвущихся в Верховную Раду, со своей политсилой есть некто Шарий, который сегодня позиционирует себя как борец с «порохоботами» и самим Порошенко.

На самом деле, задайте себе вопрос, почему он не только пиариться на теме Порошенко, но и не стесняется заявлять, что при попадании в Раду он заговорит на украинском?

А будет ли он защищать ваши интересы? Не подхватит ли он риторику Порошенко, прессуя вас украинизацией, вместе с националистами, оправдываясь тем, что он так «объединяет страну»?

Очередной болтун, пытающийся сидеть одной блогерской задницей на двух стульях, ради прилипания к государственной кормушке.

Он как шелудивый «ПЕС» открещивается от всего того, что волнует жителей Юго-Востока и пользуется доверием людей, которые хотят перемен в стране.

При этом я не удивлюсь если он или кто-то из его окружения, заявит, что я проплачен Медведчуком или Кремлем. Порошенко и Шарий, эти два деятеля всегда одинаково заявляют, когда о них говорят люди, считающие себя частью Русского мира.

При том, что мне плевать на их измышления, я не могу не сказать, что вас в очередной раз пытаются использовать те, кто, нацепив на себя корону борцов с Порошенко, пользуются вашим доверием и вашей надеждой!» – обращается лидер «Русского блока» к избирателям.