Стало известно, зачем Лукашенко направил своего эмиссара на антироссийскую сходку

04.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Участие секретаря Совбеза Белоруссии во встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Варшаве вместе с представителями Польши и Украины – один из этапов плана Александра Лукашенко, который лавирует и пытается сохранить «самостийность», уклонившись от реальной интеграции с Россией и выполнения пунктов соглашения о создании Союзного государства.

Об этом сегодня пишет российская «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко боится полной интеграции с РФ и примеряет роль миротворца, заручившись поддержкой Украины, Польши и Вашингтона», – объясняется в публикации.

Как заявил изданию белорусский политолог Ярослав Романчук, Лукашенко продвигал через своего представителя на встрече в Варшаве инициативу о включении Белоруссии в формат «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция), к которой президент Владимир Зеленский предложил присоединить ЕС и США.

Идея присоединения Минска и Вашингтона уже обсуждалась во время недавней встречи Лукашенко и Болтона в Белоруссии, после чего «батька» созванивался с Владимиром Путиным.

«Лукашенко очень боится полной интеграции Белоруссии с Россией, о чем, собственно, говорил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Это и единая валюта, и единые отрасли, и т.д. Поэтому Лукашенко играет на нескольких полях – европейском, российском, американском. И предлагает всем то, что они не отвергают, – миротворческие услуги Белоруссии, которая сохранила «братские», по словам Лукашенко, отношения с Украиной. Президент Белоруссии – опытный игрок, и у него получается лавировать иногда на грани фола. В этот раз он пытается втиснуться в «нормандский формат» и набрать политический вес, который ему пригодится в многоходовке в отношениях с Россией, а также на приближающихся парламентских и президентских выборах в своей стране. Миротворческие усилия помогут ему заручиться поддержкой электората», – объяснил Романчук.