Террорист Чубаров признал, что укро-СМИ тиражируют ахинею о ситуации в Крыму

Анатолий Лапин.  
30.06.2026 11:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Укро-СМИ поторопились сообщить о начавшейся эвакуации российских силовиков и чиновников из Крыма.

Такое признание, ссылаясь на данные своей агентуры на полуострове, был вынужден сделать скрывающийся в Киеве главарь запрещённого экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-СМИ поторопились сообщить о начавшейся эвакуации российских силовиков и чиновников из Крыма. Такое признание,...

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«Были такие слухи, что они вывозят, но это слухи, потому что мы пока не получили подтверждения. Мы знаем, что такие разговоры ведутся, но пока они не приобрели такой массовый характер, когда офицеры, средние, я бы сказал, майоры, старшие, допускали в разговорах с гражданскими, что они будут вывозить свои семьи.

Но посмотрим, как будет, потому что военные лучше знают о ситуации, они более чувствительные, и эти работники карательных, всяких российских служб», – заявил Чубаров в интервью «Апострофу».

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