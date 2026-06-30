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Укро-СМИ поторопились сообщить о начавшейся эвакуации российских силовиков и чиновников из Крыма.

Такое признание, ссылаясь на данные своей агентуры на полуострове, был вынужден сделать скрывающийся в Киеве главарь запрещённого экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были такие слухи, что они вывозят, но это слухи, потому что мы пока не получили подтверждения. Мы знаем, что такие разговоры ведутся, но пока они не приобрели такой массовый характер, когда офицеры, средние, я бы сказал, майоры, старшие, допускали в разговорах с гражданскими, что они будут вывозить свои семьи. Но посмотрим, как будет, потому что военные лучше знают о ситуации, они более чувствительные, и эти работники карательных, всяких российских служб», – заявил Чубаров в интервью «Апострофу».

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