«По-справедливому не получается». НАТОвец оценил русские КАБы и уговаривает Украину соглашаться на потерю территорий

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Украине не получит «справедливый мир», но войну надо прекращать.

Об этом заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Табах в эфире блога «Альфа» рассказал, что во время своего недавнего визита в Запорожье стал свидетелем применения Россией корректируемой авиабомбы.

«Я просто сейчас был в украинских госпиталях с солдатами, там навещал солдат разных, и на меня это произвело такое (впечатление). Я до этого тоже был, посещал, и это имеет на тебя какой-то эффект. Но я просто сейчас свежий оттуда, и то, что я увидел, что КАБы могут творить, лично. И это надо заканчивать, хорошо это не закончится. Поэтому я думаю, что президент Трамп показывает это и Путину, и президенту Зеленскому, говоря: «Надо договариваться, надо садиться и договариваться. А там посмотрим». Но опять же, это надо принимать в учёт, что украинцы считают, что это несправедливо и что это нечестно. И так оно и есть. Но по-честному и по-справедливому тут не получается», – заявил Табах.

Он предостерёг: у России есть инструменты и без применения ядерного оружия, чтобы создать катастрофическую ситуацию на Украине.

«Может взорвать дамбу Киевского моря, затопить пол-Киева. Он может создать экологическую и человеческую катастрофу, не применяя ядерное оружие в том смысле, как мы его видим. Мы должны быть готовы и ожидать от него всё, что угодно», – тревожится Табах по поводу реакции Кремля на постоянные провокации ВСУ и НАТО.

Еще одним сценарием он назвал ЧП на Чернобыльской АЭС (зачем это нужно России, которая сама рискует попасть под радиоактивный выброс – НАТОвский «стратег» не сообщил).