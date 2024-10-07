У России нет задачи взять Киев – Пегов

Максим Столяров.  
07.10.2024 21:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На освобождённых территориях всё ещё много украинских ждунов, на интеграцию которых понадобятся годы.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На освобождённых территориях всё ещё много украинских ждунов, на интеграцию которых понадобятся годы. Об...

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«Нет никакой задачи взять Киев. Нужно правде в глаза посмотреть. Мы сейчас присоединили часть запорожских территорий, Херсонскую область. Давайте говорить честно, то население, которое было проукраински настроено, мы сумели их переварить и сделать своим за это время? Я не уверен.

Я езжу по территории, очень много машин на украинских номерах. Я сейчас, может быть, какие-то вещи говорю, которые кому-то могут быть неприятны, но это так», – сказал Пегов.

«Украина – это лоскутное одеяло, где деревня русская, деревня, которая абсолютно уже настроена и разговаривает на языке, который нам плохо понятен. И чтобы они стали нашими на 100% понадобятся годы, и для этого нужно время. Да, большая часть людей там абсолютно русские, но большая часть в каких-то отдельных населенных пунктах по-прежнему ждуны. Мы их еще не переварили.

А вы уверены, чтобы мы бы Киев вообще переварили? Представьте, присоединим такой город сейчас к России. Вот, сегодня мы присоединяем Киев к России. Готовы ли мы к этому сами? Готовы ли мы своей страной, своим организмом этих людей в себя впитать, и чтобы они с нами остались и стояли на тех же государственных позициях? Я думаю, нет», – добавил военкор.

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