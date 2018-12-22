Украина хочет запустить британский корабль-шпион к Крымскому мосту

22.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Зашедший в Одессу корабль-шпион ВМС Великобритании не несет вооружения на борту, поэтому мог бы попробовать зайти в Азовское море через Керченский пролив по приглашению Украины. Об этом замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак заявил в студии телеканала «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда говорят, что Россия не позволит проход английского судна, у меня всегда одно замечание: а кто-нибудь пробовал пройти? То есть сделать запрос.

Чтобы вы понимали, английское судно не имеет вооружения, оно идёт как… Да, это судно ВМС Великобритании, но не вооружённое судно. Поэтому, например, когда они проходили Дарданеллы, они заходят в Чёрное море на срок в 21 день. На них это не распространяется, ведь они без оружия», – заявил он.

«Потому интересно, как будут развиваться события, если этот корабль пройдёт в караване, как они будут реагировать», – добавил украинский чиновник.

Экс-депутат Госдумы «белоленточник» Илья Пономарёв, бежавший на Украину, выразил уверенность, что британский корабль вряд ли войдёт в акваторию Азовского моря.

«Военный корабль Великобритании в Азовское море попасть не сможет, так как оно, по статусу договора, является внутренним морем. Для того, чтобы корабль третьего государства туда зашёл, требуется согласие обоих государств. Поэтому очевидно, что Россия этого согласия не даст, этого не произойдет», – отметил он.

Однако Пономарёв похвалил идею секретаря Совбеза Александра Турчинова об отправке в Азовское море вместе с новым отрядом кораблей ВМС Украины западных «наблюдателей».

«Что касается доступа в Азовское море, то это правильный шаг со стороны Совбеза, потому что международным наблюдателям необходимо продемонстрировать, каким образом это происходило. Если тот же самый корабль-разведчик сможет сопровождать до моста, до пролива, это, конечно, является позитивным, и интересно посмотреть, как в такой ситуации будет реагировать российская сторона», – подчеркнул оппозиционер.