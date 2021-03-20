Украинцы шокированы: «Нация-агрессор нас обскакала экономически»

20.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Согласно данным американских аналитиков, на сегодня Украина является единственной экономически несвободной страной на европейском континенте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке на страницах киевского журнала «Новое время» пишет экс-министр экономики и торговли в первом постмайданном правительстве Украины Павел Шеремета, обративший внимание, что американский The Heritage Foundation обновил Индекс экономической свободы.

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«В результате исследования Украина не просто осталась наименее экономически свободной страной Европы, она теперь единственное европейское государство, которое несвободно», – отмечает Шеремета.

По его словам, выглядят в рейтинге «совершенно ужасно — защита прав собственности, эффективность правосудия, инвестиционная и финансовая свободы».

«Нам трудно принять, что у наших северо-восточных соседей куда выше уровень экономической свободы. Однако The Heritage Foundation считает именно так. С 1995 года, за 27 лет исследований, экономическая свобода у нас была на гораздо более низком уровне, чем у нации-агрессора в течение 16 лет. Приблизительно одинаковый уровень фиксировался 10 лет, и лишь один год (в 2008‑м) в Украине показатель свободы был выше», – сокрушается экс-министр.

Он также сообщает, что результаты рейтинга шокировали многих на Украине.

«Получив такие шокирующие результаты рейтинга (127‑е место в мире), многие украинцы оказались на первых двух стадиях принятия негативной информации: отрицание и злость. В комментариях то и дело звучало «рейтинг необъективный», «неадекватный», «критерии непонятны», – продолжает автор.

При этом он подчеркивает, что эти данные подтверждаются и Всемирным банком.

«Рейтинг отлично коррелирует с исследованием легкости ведения бизнеса Всемирного банка, где Грузия на 7‑м месте, Эстония — на 18‑м, Казахстан — на 25‑м (и все три страны экономически свободны по версии The Heritage Foundation), Россия — на 28‑м, Беларусь — на 49‑м, а Украина — на 64‑м. Два совершенно разных института не могут так уж сильно ошибаться», – резюмирует Шеремета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина начинает отставать от африканских стран.

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