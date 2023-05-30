Украине не дают проиграть, но не выиграть – Карасев

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Украине предлагают ловушку – в случае членства в НАТО она не сможет атаковать Россию и забрать неподконтрольные территории, а сейчас ей не дают нужного количества оружия, чтобы провести эффективное наступление вплоть до выхода к границам Крыма.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, все, что получает Украина, позволяет ей не проиграть, но не выиграть.

«Это ловушка для Украины. Почему ловушка? Потому что нас берут в НАТО, нам не дадут тогда возможности возвращать территории – я так, моделирую ситуацию. С точки зрения военного человека или военного командования, партии военной победы. И что это? Тогда скажут, может, нам нейтральный статус нужен? Не НАТО? Тогда за счет чего мы военные возможности укрепим, что, нам будут тогда давать военную помощь Запад в тех объемах, количествах, которые он давал сейчас? А сможем ли мы свой ВПК восстановить? Сейчас дают для того, чтобы Украина не проиграла. Но так же строится нарратив – чтобы Путин не победил, а Украина не проиграла. Все, Путин не победил, говорят все, Украина не проиграла. Поэтому и дают вот так вот, по порциям, в розницу, а не оптом. Но не дают же, чтобы Украина нападала на Россию, на это не дают, и не дают на то, чтобы она отвоевала все территории вплоть до Крыма», – заявил Карасев.