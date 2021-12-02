Украинские анархисты устроили митинг против «гитлеровских тарифов» Зеленского

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Новости Украины

Несколько десятков человек устроили акцию протеста под зданием Одесской городской администрации.

Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе «Союза анархистов Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собравшиеся выступали против меморандума с МВФ и рыночных цен на энергоносители. Они пришли с плакатами «Долой ползучий переворот», «Примус – главная европейская ценность», «За ваши тарифы – вам наши зарплаты», и флагами Союза анархистов Украины.

Митингующие также приняли обращение к президенту Зеленскому против меморандума с МВФ и отказа правительства от регулирования цен на газ. Они сравнили энергетическую политику Зе-власти с временами гитлеровской оккупации, когда вся Одесса вынуждена была искать дефицитные примусы.

«По мнению экспертов, это в 2022 году приведёт к росту тарифов для населения на 50-70%, а с 2024 года – до 200%, что грозит дальнейшей нищетой и разорением миллионов сограждан. Кроме того, работа экономики в таких условиях приведёт к дальнейшему росту инфляции и повышению цен на продукты питания. По подсчётам, у нас на июль этого года уже 9,8 миллионов населения недоедало. В сентябре-октябре произошёл резкий скачок цен на продукты, ещё больше увеличив число недоедающих, а европейские цены на энергоносители просто заставят голодать широкие слои украинцев», – зачитали собравшиеся текст обращения.

Также они напомнили Владимиру Зеленскому о его предвыборных обещаниях, которые до сих пор не выполнены.

Интересно, что символом акции стал примус советского производства. Митингующие оправдали это тем, что с такими высокими тарифами скоро всем украинцам придётся перейти на эту технику.

«Граждане, товарищи, покупайте примусы В евроинтеграцию чтобы вы не вымерзли. Наши деды с примусом пережили Гитлера, Вот и реформаторов с кипяточком выплывем», – зачитали анархисты.