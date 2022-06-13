Украинские диверсанты пытались убить Алексея Селиванова

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Новости Украины

Киевский режим продолжает организацию покушений на своих политических противников на освобожденных территориях.

Так, 22 мая было совершено покушение на главу администрации Энергодара Андрея Шевчика. 30 мая прогремел взрыв в районе администрации Мелитополя, от которого пострадали волонтеры – девушка и мужчина.

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12 июня, в Праздник Святой Троицы и День России, сработало взрывное устройство у приемной ГУ МВД по Запорожской области, где проводится прием граждан руководством областной полиции. Самодельное взрывное устройство мощностью приблизительно один килограмм в тротиловом эквиваленте было помещено в бетонную урну. При таком взрыве осколки бетона превращаются в поражающие элементы.

От взрыва пострадала 15-летняя девушка, проходившая как раз в этот момент мимо приемной. Девушка госпитализирована с тяжелыми ранениями. Еще один гражданский мужчина получил осколок в спину и перелом ребра. Две женщины, находившиеся рядом с ним, отделались синяками и легкой контузией. Бетонные осколки повредили несколько гражданских автомобилей, находившихся рядом.

В этот момент проходят следственные действия, раскрывать ход расследования полицейские не спешат.

Но одно можно сказать уверенно – покушались на руководство правоохранительного ведомства освобожденных территорий. В частности, на подполковника Алексея Селиванова, заместителя руководителя МВД по Запорожской области, который ежедневно ведет прием граждан в этом помещении, возле которого и сработало СВУ.

Алексей Селиванов – достаточно известный на Украине пророссийский общественный деятель. До государственного переворота на Майдане 2014 года, во время президентства Виктора Януковича, он служил помощником министра обороны Украины, а также возглавлял международную общественную организацию «Верное казачество», активно сотрудничал с Украинской православной церковью Московского патриархата.

После успеха госпереворота на Украине на Селиванова уже совершали покушение украинские нацисты. После чего он отправился на Донбасс и присоединился к его защитникам. С первых дней спецоперации по освобождению Украины Алексей принял в ней самое активное участие, сначала возглавив управление полиции в освобожденном Энергодаре, а затем став заместителем начальника полиции области.

Чем опасен Селиванов? Чисто полицейскую работу может выполнять любой, достаточно квалифицированный сотрудник. Но Селиванов является лидером мнений, ему доверяют люди. Кроме того, Алексей имеет и транслирует в массы твёрдую и грамотную идеологическую позицию.

Вдобавок, очень успешно продвигает массовую паспортизацию на освобожденных территориях. Именно такие люди опасны для украинских нацистов. Пример тому – киевлянин, земляк Селиванова, Олесь Бузина, убитый украинскими нацистами в Киеве. Поэтому теперь они стремятся убить и Алексея.

По счастливой случайности, подполковник за пять минут до взрыва перешел на другую сторону дороги, к парку имени Горького. Поэтому дежурный полицейский закрыл двери в приемную.

Взрыв был достаточно мощный – осколками бетона побило окна и разворотило плитку возле приемной. Но ни один полицейский или военный не пострадал. Снова жертвами киевского режима стали обычные мирные жители. Которых украинские террористы, похоже, перестали считать своими согражданами…