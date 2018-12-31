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31.12.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Россия, Украина
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Украинские офицеры мечтают о войне с Россией- волонтер

Если Российская Федерация ослабнет, то украинская армия попробует реализовать в Донбассе так называемый “хорватский сценарий”.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил волонтер так называемой “АТО” Роман Синицын, отвечая на вопрос, за счет чего можно победить в войне с РФ.

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“У военных один вариант: освободить территории военным путем. Хорватский сценарий – это мечта большинства офицеров, которые воюют с 2014 года. При ослаблении России это будет возможно”, – надеется собеседник издания.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Синицын заявил, что одесская полиция перешла на сторону России.

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