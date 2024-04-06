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Украинский канал «Новынарня» опубликовал сюжет об артиллеристах 67-й механизированной бригады ВСУ «ДУК» (детище запрещённого в РФ «Правого сектора») на подступах к Часову Яру, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На отснятых в конце марта кадрах нацепивший польский флажок боевик с позывным «Ведьмак» командует расчетом зенитной пушки в ходе прикрытия пехоты в районе села Ивановское (Красное). Советская зенитная пушка С-60 и снаряды к ней – это помощь от поляков, воюют ею, потому что в арсенале не хватает более современного вооружения. Пушке более 60 лет, и она время от времени подклинивает. А запчасти, говорит «Ведьмак», иногда приходится искать по музеям.

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«На ней раньше было электрооборудование, приводы, но их украли, наверное, и сделали механическое. Техника очень старая, есть некоторые проблемы, но мы стараемся на наших комбинатах сделать всё что можем. Что не можем сделать, ищем по музеям, достаём запчасти из музеев. Пушки 1961 года, снаряды 1961, 1964 года, много отсыревших, из-за этого нет много выстрелов, много «абортов» так называемых в артиллерии», – жалуется «Ведьмак».

«Бывают снаряды 1939 года, 1945-го. Выстрелил, сразу гильзу взял – можно в музей или на аукцион. Летают они достаточно неплохо, это зависит от условий хранения. Бывает так, что снаряды новые, а хранили непонятно в каких условиях, могут быть заржавевшие снаряды, окисленные, нужно их дополнительно чистить», – рассказывает артиллерист с позывным «День».

Напомним, ранее появились данные, что ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться за восточные окраины города Часов Яр.