В Казахстане проходят разрешенные антироссийские митинги и активизируются националисты

В Казахстане 1 и 7 ноября прошли разрешенные антироссийские митинги в крупнейших городах страны – Алматы и Нур-Султане (Целинограде), организованные незарегистрированной партией «Ел тірегі». При этом полиция не вмешивалась в мероприятия, согласованные с акиматами, а сами они освещены были всеми государственными телеканалами.

Во время проведения акций бесперебойно работал интернет, что никогда не наблюдается во время протестных выступлений, а организаторов не задерживали превентивно в своих квартирах, что обычно проделывают казахстанские спецслужбы. Сами митинги проводились в центре бывшей и новой столиц, а не где-то на задворках.

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Оно и понятно, так как требования были не опасные и сформулированы в Акорде (администрации президента) и были вдобавок направлены против цифрового партнерства с Россией, а именно за запрет деятельности Сбербанка. Кроме этого, национал-патриоты из этой самой партии «Ел тірегі» выступают против планов строительства Росатомом АЭС и за выход республики из ЕАЭС.

Поэтому участники немногочисленных митингов держали лозунги «Сбер не пройдет!», «Мы против цифрового засилья России!» и «Мы против российской экспансии!». В самих митингах принимало участие мало людей всего по 40-50 человек, но для организаторов и властей численность была не нужна, так как очевидно, что необходима была лишь картинка активистов, которые держат антироссийские плакаты.

Что интересно, правозащитникам, подававшим заявку на проведение в этих же местах мероприятий с требованием освобождения политзаключенных, запретили проводить акции со ссылкой на карантинные меры. Но как видим, для борьбы со Сбером и за выход страны из ЕАЭС нашлось и время и коронавирус не был помехой.

Главными же лицами этих заказных шабашей стали снова бывший депутат от правящей партии Нур Отан Нуржан Альтаев, а также Мурат Мухамеджанов, ряженный ветеран боевых действий в Таджикистане в 1994 году. Именно эти персонажи угрожали 30 августа физической расправой ряду депутатов Госдумы РФ и армейским офицерам в отставке. До этого они инициировали создание либерально-демократической партии пантюркистского толка и даже провели в марте в пятизвездочном отеле «форум оппозиционных сил», о чем мы писали в своей статье.

Еще ранее, Альтаев намеревался с рядом отечественных олигархов перенимать и распространять по всей Центральной Азии опыт неолиберальных реформ Михо Саакашвили и даже при поддержке казахстанского посла на Украине Дархана Калетаева встречался вместе с большой делегацией с этим отцом грузинской демократии. Поэтому его изначально готовили как активного популяризатора и пропагандиста «украинизации» Казахстана.

Альтаев и Мухамеджанов являются и соратниками главаря «языковых патрулей» Куата Ахметова, сбежавшего на Украину, и они же активно выступили в его защиту. Сейчас эти политические клоуны активно отрабатывают свои сребренники уже в качестве прозападной антироссийской «оппозиции». Не зря Мухамеджанов озвучил и требования выхода республики из всех договоров и соглашений с Россией, а также отправки в отставку министров и чиновников, связанных с ЕАЭС и ОДКБ.

«Казахстан должен выйти из союзов, которые угрожают независимости и экономике страны. Не только бывший министр обороны Нурлан Ермекбаев, но и его заместитель Мурат Бектанов должны уйти в отставку после таразской бойни. Он руководил генеральным штабом, когда произошел взрыв», — сказал на митинге в столице Мурат Мухамеджанов.

Раскручиванием данных персонажей активно занимаются сами власти, стремящиеся поставить под вопрос заключенный меморандум между казахстанским холдингом «Национальные информационные технологии» (НИТ) и Сбербанком о проведении цифровизации.

И речь вовсе не в сумме займа до 500 миллионов долларов под государственную гарантию Казахстана, а в том, что могут пострадать назарбаевские банки и финансово-промышленные группы, так как сбор налогов и финансовые потоки теперь будут поставлены под контроль правительства. Кроме этого, местные банки и торговые компании просто проигрывают конкуренцию российскому бизнесу и сейчас для них удобный случай поднять «общественную кампанию» против потери «суверенитета и независимости».

То есть, как я и говорил ранее, определенные группы на властном Олимпе, опираясь на деятельность националистов и подобной «оппозиции», стремятся сорвать окончательное подписание соглашений как со Сбербанком в деле цифровизации страны, так и и Росатомом по строительству АЭС. Это также средство давления на Москву и оправдание возможного замедления и остановки интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

Что интересно, чем больше реверансов со стороны российских дипломатов в отношении правящей элиты в Казахстане, тем больше подобных разрешенных русофобских и антироссийских акций проводится внутри страны. Как видим, никто и не собирается привлекать к уголовной ответственности разжигателей межнациональной розни, а борцы с «российской угрозой» оказываются при дворе и ко двору.

Примечательно, но Китай ужесточает на границе блокаду казахстанских товаров. В итоге внутри страны полностью, как по мановению волшебной палочки, прекратились все антикитайские выступления, публикации и даже посты нациков в социальных сетях. Правда, это пока не помогло Нур-Султану, так как на границе с КНР к 9 ноября скопилось уже 7 тысяч фур с грузами для внутрикитайского рынка.

Очевидно, что Пекин добивается ясности и определенных шагов, как в деле прекращения проведения проамериканской политики Акорды, так и в части предоставления убежища беженцам из Синьцзяна и признания пыток и других противоправных действий, якобы осуществляемых китайскими властями в отношении этнических меньшинств. Тем более что поддержка западных корпораций и американского капитала может оставить в перспективе Поднебесную без месторождений и возможности использования транспортных маршрутов.

Но выходит, что жёсткие действия КНР оказываются более действенными и Нур-Султан уже готов к переговорам на приемлемых условиях с Пекином. И с другой стороны, мы видим, что наращивается как антироссийская риторика в СМИ, так и усиливается активизация казахских националистических объединений и искусственной прозападной оппозиции, направленная на торпедирование всех достигнутых договоренностей в рамках дальнейшей интеграции с Москвой.

Смею предположить, что эта антироссийская вакханалия напрямую связана и с предстоящим саммитом «Союза тюркских государств» в Стамбуле, когда из исторического и военного союзника целенаправленно лепят образ врага, чтобы легче объяснить народным массам этот геополитический разворот в сторону Запада и «турецких братушек». На «происки» России можно списать и нищету, и безработицу, и другие социальные проблемы, в частности рост цен на продукты и ГСМ. По всей видимости, в Нур-Султане уверены, что в Кремле промолчат…