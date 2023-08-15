В Киеве назвали Минобороны – «министерством технологического поражения»

Минобороны Украины не справляется со своими задачами и держит в своём штате исключительно лояльных сотрудников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, которая рассматривается в качестве кандидата на должность министра обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, что пришло время менять руководство министерства обороны, там есть в команде несколько сознательных людей, но в целом это сейчас не министерство обороны, а министерство технологического поражения. Я написала статью, там всё детально описано – что нужно делать, в какие сроки, и что действительно – уже речь не только о дронах, но и о методах РЭБ. Когда русские начинают уже роями летать, и над тобой летит 10-20 дронов со взрывчаткой одновременно, это может выбить целое подразделение. Для этого нужно иметь защиту, на каждую единицу техники нужно иметь защиту и так далее. Важно не полениться и сделать определённые вещи, и, в первую очередь, – кадровая политика, потому что кадры решают всё. Кадры должны отбираться не по принципу лояльности людей, которые приносят только хорошие новости, а по принципу профессионализма, честности, порядочности, серьёзными достижениями в карьере, что человек сделал даже за эти полтора года, чем человек помог – покажи свои результаты», – возмущалась она.

«Сколько людей вы обучили, сколько обеспечили, скольким бригадам помогли, как вы реально затянули ресурс в страну, что сделано – и по этому можно смотреть, собственно, какие кадры должны определять оборонную политику страны. Нужно брать людей, которые себя проявили, и таких людей достаточно, которые не боятся принимать непростые решения, говорить жёсткие, но честные вещи. С кадровой политики всё начинается», – причитала Берлинская.