В Киеве жалуются, что продолжают в «ручном режиме» расхлебывать последствия захвата «Норда»

06.12.2018, Киев, Максим Карпенко

После инцидента вблизи Керченского пролива, когда три украинских военных судна, попытались прорваться, нарушив российскую границ, РФ лишь усилила давление на украинские морские порты на Азове и увеличила время задержки кораблей, идущих в Бердянск и Мариуполь.

Об этом в своем блоге заявил украинский эксперт Андрей Клименко, отслеживающий морскую активность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, некоторые торговые судна ожидают разрешения прохода в украинские порты в течение девяти дней.

«Никакая блокада украинских портов не прекращалась. Совсем наоборот. Она продолжается в «ручном режиме» и ставит «новые рекорды». С вечера 1 декабря из Керченского пролива пропустили в Мариуполь 8 судов, ожидающих разрешения от 161 до 223 часов. Даже с учетом потери времени на шторм (около 48 часов) время ожидания является беспрецедентным, из этих 8 судов, 5 имеющих отношение к странам ЕС… В результате такого подхода, два украинских порта потеряли более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников», – пишет Клименко.

При этом он уверяет, что суда, следующие в российские порты на Азовском море, проходят через пролив без каких-либо проблем.

Напомним, что ужесточение проверок судов, следующих в украинские порты, началось после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна “Норд”.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.