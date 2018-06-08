08.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде истерика: бездомный майдановский музей никому не нужен

Формально созданный «Музей Революции Достоинства» уже третий год не может найти себе помещение. При этом киевские власти данная проблема не интересует.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявила нардеп Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«5 апреля я обратилась к руководителю Государственного управления делами Ивана Куцыка с запросом о временном размещении экспозиции «Музея Революции Достоинства» в «Украинском доме». Революция достоинства стала одним из важнейших событий в нашей новейшей истории, которая до сих пор вызывает значительный интерес не только у украинцев, а и у людей во всему миру. В 2016 году создан «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства», который создал эффективную команду и собрал коллекцию более 3 тысяч артефактов майдана. Сейчас проводится архитектурный конкурс на помещение музея, который будет построен на улице Институтской рядом с мемориалом Героям Небесной сотни, но строительство этого помещения может занять несколько лет. На сегодня музей третий год не имеет постоянной экспозиции, из-за чего нет возможности представить феномен «революции достоинства» и память героев Небесной сотни для широкой общественности, гостей Киева, официальных делегаций. Отсутствует место, где участники самих событий революции могут поделиться воспоминаниями, окунуться и оживить атмосферу самого майдана. Фонды музея разделены и временно хранятся в фондах нескольких музеев города Киева в неприспособленных помещениях. Это делает практически невозможным полноценное описание, исследование и систематизацию музейных предметов, не говоря уже о том, что они попросту портятся. Поэтому оптимальным вариантов было расположение (экспозиции – Ред.) именно в «Украинском доме», – сказала она.

При этом нардеп считает, что нежелание «Украинского дома» предоставить площади для майдановского музея продиктовано финансовыми махинациями руководства выставочного комплекса и администрации президента Украины.

«В ответ на мой запрос руководитель ДУС пытается доказывать, что разместить экспозицию «Музея Революции Достоинства» нет возможности в помещениях «Украинского дома», а которых складированы фонды Музея истории Киева, однако это не так. В «Украинском доме» хватает свободных помещений, в частности, 280 квадратных метров на 5 этаже, которые отлично подходят под экспозицию музея. Просто ДУС пытается сделать память о майдане и всех людей, нуждающихся в этой экспозиции, заложниками своих коммерческих интересов и взаимоотношений с Музеем истории Киева. Я призываю руководителя ДУС, а также президента и его администрацию, которым ДУС подчиняется, прекратить эти игры и предоставить наконец «Музею Революции Достоинства» на время до строительства собственного помещения на Институтской, разместить экспозицию в «Украинском доме», чтобы, по крайней мере, на пятую годовщину майдана этой осенью украинцы и гости нашей страны могли посетить эту экспозицию», – заявила Анна Гопко.