В Раде заявили о возвращении жесткой цензуры в СМИ

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Присутствие членов украинских радикальных организаций на заседании Нацсовета по телевидению и радиовещанию в ходе рассмотрения вопроса об отзыве лицензии у телеканала «NewsOne» свидетельствует о возврате киевской властью политики жесткого давления на неугодные СМИ.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе произошло, с ней точки зрения, позорное событие, которое называется направление со стороны Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию представления по ликвидации лицензии телеканала «NewsOne» в суд. Такого давления на свободу слова не было уже давно, и то, что случилось на прошлой неделе, вызывает серьезные угрозы для свободы слова в стране. Хочу напомнить, что в странах, в которых существует цензура и давят на свободу слова, перспектив экономического развития вообще нет.

А особенно позорно то, что на заседаниях Нацсовета были использованы те же самые националистические радикальные организации и их представители, которые устраивали много провокаций в прошлые годы. Я хочу напомнить, что «С14», которая появилась на том заседании, и их представители были главными провокаторами, когда избивали пожилых людей возле памятника Ватутину два года назад.

И такие же персонажи, которые были забыты за последние несколько месяцев, появляются сегодня. Это позорно, это недопустимо и вызывает возмущение в том числе и у тех, кто смотрит телеканалы и понимает, что завтра могут прийти к ним такие же персонажи. Мы категорически против такой политики», – отметил Бойко.

Напомним, ранее киевский политолог Руслан Бортник высказал мнение, что угроза закрытия телеканала «NewsOne» используется окружением президента Владимира Зеленского для давления на главу политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, который должен стать сговорчивее в плане публичной критики действий украинской власти и передачи официальному Киеву переговорных каналов с Москвой.