В РВИО предложили немедленно создать чрезвычайную комиссию по расследованию зверств укро-нацистов

Сергей Вредников.  
06.10.2025 22:26
  (Мск) , Донецк
Не дожидаясь окончания войны, необходимо создать государственную комиссию по изучению жертв преступлений украинских нацистов.

Об этом на встрече «Новороссия вчера, сегодня и завтра» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После освобождения Донбасса, в октябре 43 года, здесь начала работать комиссия по расследованию жертв немецко-фашистских захватчиков. Она была создана ещё в конце 42 года.

В неё входили не только эксперты и врачи, но и выдающиеся государственные, общественные и культурные деятели», – напомнил Мягков.

«Мне кажется, что сегодня тоже надо создавать чрезвычайную комиссию по расследованию жертв преступлений укронацистов на территории бывшей УССР.

И важная вещь – кто туда войдёт. Тогда в комиссию вошли писатели Илья Эренбург, Алексей Толстой, Константин Симонов. Это люди, которых знала вся страна, и к словам которых прислушивались.

Они говорили вещи, которые сами видели. Они были и на Донбассе, и в Смоленской области, в Беларуси, и в других местах», – подытожил он.

