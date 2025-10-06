Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не дожидаясь окончания войны, необходимо создать государственную комиссию по изучению жертв преступлений украинских нацистов.

Об этом на встрече «Новороссия вчера, сегодня и завтра» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После освобождения Донбасса, в октябре 43 года, здесь начала работать комиссия по расследованию жертв немецко-фашистских захватчиков. Она была создана ещё в конце 42 года. В неё входили не только эксперты и врачи, но и выдающиеся государственные, общественные и культурные деятели», – напомнил Мягков.