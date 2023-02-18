В Сербии апеллировавшие к России организаторы митинга получили по 30 суток ареста

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Суд Белграда вечером 17 февраля удовлетворил требование прокуратуры, и арестовал организаторов митинга против сдачи Косово Дамняна Кнежевича и Деяна Златановича на 30 суток – в качестве меры пресечения по делу о призыве к насильственному изменению конституционного строя Сербии.

В ответ Златанович объявил сухую голодовку, а сербские юристы отмечают, что подозреваемым могут продлевать срок ареста без каких-либо ограничений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кнежевич и Златанович были жёстко задержаны спецслужбами после проведения митинга перед зданием администрации президента Сербии поздно вечером 15 февраля. Тогда же президент Сербии Александр Вучич в специальном обращении к нации заявил, что митинг был организован антисербскими организациями, которые рассчитывают достичь своих целей путём насилия, при поддержке из-за рубежа, намекая на Россию.

Днём 17 февраля сербский премьер Ана Брнабич заявила, что не верит в то, что Российская Федерация стоит за протестами, состоявшимися перед зданием администрации президента Сербии. Она отметила, что Россия слишком серьезная страна, чтобы иметь дело с такими людьми.

«Эти люди являются самопровозглашенными патриотами, которые апеллируют к другому государству, и они угрожали президенту Сербии Александра Вучича и государственным институтам в национальный праздник, в Сретенье – День государственности. Это говорит всё о том, какие они патриоты, и какая страна у них на первом месте, и это точно не Сербия», – сказала Брнабич.

Брнабич заявила, что у неё должна состояться встреча с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, которая была запланирована ранее, и добавила, что одной из тем обсуждения обязательно будет протест, поскольку те, кто участвовал, ссылаются на свои тесные связи с Российская Федерация. Однако в официальной информации о встрече премьера Сербии и послав РФ в Белграде об этом не упоминалось, как и в ходе рассмотрения вопроса и мере пресечения в суде.

Дамнян Кнежевич, лидер праворадикальной организация «Народные патрули», на упомянутом митинге заявил, что в случае сдачи Косово «мы готовы на куда большее, чем беспорядки». Редактор патриотического портала «Србин.Инфо» Деян Златанович, несколько раз выкрикнул на митинге:

«Ко подпише, њега убише!» («Кто подпишет, будет убит»).

Речь шла о подписании так называемого франко-немецкого плана урегулирования по Косово, который фактически является ультиматумом Белграду. В частности, в нём предусматривается соблюдение «территориальной целостности» Сербии и «Республики Косово», «нерушимость границ», признание «государственных символов» и всего лишь «особое устройство» сербской общины в Косово.

Именно слова Златановича сербские власти позиционируют как «угрозу высшему руководству Сербии», что является своеобразным подтверждением: в Белграде собираются принять франко-немецкий план по Косово. При этом адвокаты журналиста утверждают, что он лишь перефразировал слова сербского академика Душана Ковачевича:

«Тот, кто подпишется под независимостью Косово, умрёт до того, как высохнут чернила».

Сербский адвокат Срджан Ного заявил, что формулировка, с которой суд арестовал Кнежевича и Златановича – «возможное продолжение преступной деятельности и влияние на свидетелей» – позволяет продолжать им эту меру пресечения как угодно долго.

По сообщению адвоката Деяна Златановича, его подзащитный в знак протеста против решения суда объявил сухую голодовку. Стоит отметить, что освобождения Златановича требуют Союз журналистов Сербии и профсоюз журналистов.

В свою очередь координатор движения «Русы» Андрей Родионов в своем телеграм-канале поделился подробностями издевательств над арестованными.

«Сейчас мне стало известно, что «сербский» суд оставил моих сербских братьев и соратников Дамняна Кнежевича и Деяна Златановича ещё на 30 дней под арестом. При этом скажу следующее: Дамняна били и оказывали давление сотрудники полиции из отдела по борьбе с терроризмом (есть медицинское освидетельствование и подтверждение его адвоката), а Деян с детства имеет некоторые проблемы со здоровьем и официально является сербским журналистом, но на это «сербское» правосудие не обратило особого внимания. Такая вот у них в Сербии «демократия»… Бог свидетель, я и всё Международное движение «РУСОВ» всегда были корректны по отношению к сербскому правительству, хорошо понимая его сложную позицию в условиях давления Запада, но сейчас уже, мягко говоря, данная ситуация вынуждает задуматься…

Свободу сербским патриотам Дамняну Кнежевичу и Деяну Златановичу! И конечно же догодине у Србском Призрену и Руском Кијеву!», – написал Родионов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербские патриоты требовали отставки Александра Вучича, пытаясь прорваться в здание его администрации.