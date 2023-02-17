В Сербии задержаны организаторы митинга против сдачи Косово

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После состоявшегося 15 февраля в Белграде митинга против сдачи Косово, на котором звучали призывы к отставке президента Сербии Александра Вучича, задержаны два организатора мероприятия.

Ещё один их соратник был задержан перед митингом по подозрению в незаконном владении оружием, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из задержанных – Дамнян Кнежевич, 35-летний лидер праворадикальной организация «Народные патрули», который на митинге заявил, что в случае сдачи Косово «мы готовы на куда большее, чем беспорядки».

Осенью 2022 года он посещал «Вагнер-центр» в Санкт-Петербурге, хотя постоянно подчёркивает, что не имеет ничего общего с ЧВК «Вагнер».

Второй задержанный – 52-летний редактор патриотического портала «Србин.Инфо» Деян Златанович, несколько раз выкрикнувший на митинге «Ко подпише, њега убише!» («Кто подпишет, будет убит»).

Речь шла о подписании так называемого франко-немецкого плана урегулирования по Косово, который фактически является ультиматумом Белграду. В частности, в нём предусматривается соблюдение «территориальной целостности» Сербии и «Республики Косово», «нерушимость границ», признание «государственных символов» и всего лишь «особое устройство» сербской общины в Косово.

Именно слова Златановича сербские власти позиционируют как «угрозу высшему руководству Сербии», что является своеобразным подтверждением: в Белграде собираются принять франко-немецкий план по Косово.

При этом и Златанович, и Кнежевич задержаны не полицией, а спецслужбами по подозрению в совершении тяжкого преступления – призыве к насильственному изменению конституционного строя Сербии.

У обоих дома проведены обыски, причём, по данным источников, правоохранителей интересовало всё, связанное с Россией. Златанович и Кнежевич пока задержаны на 48 часов, в случае официального предъявления подозрения меру пресечения для них будет определять суд. Полиция Сербии слила в провластные СМИ фото и видео с кадрами задержания организаторов митинга, где они лежат на земле в наручниках.

Третий подозреваемый в призыве к насильственному изменению конституционного строя Сербии, 36-летний Деян Бобочек, соратник организаторов митинга, был задержан ещё днём 15 февраля по дороге из Нового Сада в Белград.

СМИ сообщали, что полиция обнаружила в автомобиле Бобочека карабин с оптическим прицелом и боеприпасы к нему. По делу о незаконном владении оружием, кроме Бобочека, задержаны два его товарища.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербские патриоты требовали отставки Александра Вучича, пытаясь прорваться в здание его администрации.