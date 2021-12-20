Венгрия наложит вето на решение ЕС ввести санкции против лидера боснийских сербов

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Будапешт не поддержит решение Брюсселя ввести санкции против сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Об этом на своей странице в фейсбук написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сийярто заявил, что ЕС может вводить санкции против кого угодно только с единогласного решения всех стран-членов. При этом всем должно быть ясно, что Венгрия не поддержит какие-либо санкции против Додика, и что она наложит вето в случае такого предложения.

Свою позицию министр иностранных дел Венгрии обосновал тем, что новая глава германской дипломатии Анналена Бербок недавно потребовала от Брюсселя введения санкций против Додика.

«Мы обеспокоены такими заявлениями, потому что БиГ вблизи от нас. Сохранение стабильности и мира в стране – наш основной интерес безопасности. Берлин дальше [от БиГ], но не так далеко, чтобы оттуда никак не долететь до [столицы РC] Баня-Луки. Прилетай и веди переговоры. Поговори с сербами. С ними, а не о них. Может быть, это поможет лучше разобраться в ситуации», – написал Сийярто.