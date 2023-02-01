Внук легендарного адмирала восстанавливает танки в зоне СВО

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Внук адмирала флота Николая Кузнецова, чье имя носит тяжелый авианесущий крейсер, был призван в рамках частичной мобилизации и сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Названный в честь деда Николаем, Кузнецов-младший получил от сослуживцев позывной «Гора» и занимается ремонтом тяжелой и гусеничной техники, в том числе танков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В части только спустя 4 месяца случайно узнали, что служат с внуком Героя Советского Союза. Как рассказали в пресс-службе Минобороны, Николай Кузнецов срочную службу проходил в морской пехоте на Северном флоте, но работал по гражданской профессии.

«В настоящее время военнослужащий входит в состав одного из танковых подразделений Южного военного округа, – уточнили в Минобороны. – В зоне СВО военнослужащий выполняет задачи в составе подразделений материально-технического обеспечения по ремонту тяжелой и гусеничной техники, в том числе танков».

По стопам своего деда Николай не пошел. Продолжателем военной династии стал его сын, который в настоящее время учится в Нахимовском военно-морском училище Минобороны России.