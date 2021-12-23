«Времена изменились»: аналитик дал оценку дипломатическому наступлению Москвы

23.12.2021  10:24 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США


Между Москвой и Вашингтоном, несмотря на все сложности, налаживается равноправный диалог.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает руководитель аналитического центра «СтратегПРО» Александр Ведрусов.

Между Москвой и Вашингтоном, несмотря на все сложности, налаживается равноправный диалог. Такое мнение, передает...

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По его словам, предложения Москвы по обеспечению безопасности на континенте — это хорошо забытые, а точнее, попросту игнорируемые Западом старые российские соображения по соответствующей проблематике.

«С 1990-х годов Кремль давал понять, что не приемлет расширение НАТО на восток и наращивание военного потенциала альянса на границах России. В 2008 году Москва впервые концептуально оформила свое видение общеевропейской безопасности. Однако миротворческий конструктив со стороны РФ все эти годы упирался в глухую стену непонимания со стороны коллективного Запада», – пишет эксперт в «Известиях».

«Похоже, что времена действительно изменились. Несмотря на ряд серьезных заминок, равноправный и взаимоуважительный диалог Москвы и Вашингтона в духе постоднополярного мира постепенно налаживается. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, США подтверждают готовность к предметному обсуждению стратегических инициатив Смоленской площади», – отмечается в публикации.

«Пока еще совершенно не ясно, располагает ли наша страна достаточными силами и средствами для успешного завершения своего дипломатического наступления. Однако очень хочется надеяться, что альтернативные, «военно-технические» сценарии развития ситуации в конечном итоге так и останутся нереализованными», – резюмировал Ведрусов.

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