Вучич отметил интерес бизнеса и СМИ к проекту «Открытые Балканы»

04.11.2021 19:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Во Дворце Сербии в Белграде сербский президент Александр Вучич принял премьер-министра Албании Эди Раму и вице-премьера Северной Македонии Никола Димитрова.

Встреча лидеров трех стран происходит в рамках продвигаемого ими проекта «Открытые Балканы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча Вучича, Рамы и Димитрова, который приехал в Сербию вместо ушедшего в отставку северомакедонского премьер-министра Зорана Заева, в Белграде проходит с целью привлечения к проекту «Открытые Балканы» представителей бизнеса и средств массовой информации региона. При этом, следует отметить, что на приглашение трех лидеров откликнулось большое количество региональных и европейских предпринимателей и журналистов.

«Я рад такому интересу, как со стороны бизнесменов, так и со стороны средств массовой информации к инициативе «Открытые Балканы, – прокомментировал ажиотаж вокруг мероприятия президент Вучич на своей странице в инстаграм. – Это подтверждает, что наше решение сотрудничать в рамках этой инициативы было правильным».

Напомним, что проект «Открытые Балканы» стал продолжением проекта «балканского мини-шенгена» республиканской администрации США, руководимой Дональдом Трампом по экономической и законодательной интеграции Балкан.

Согласно ему, страны-участницы делают максимально прозрачными границы друг для друга, упрощая прохождение таможен, признают документы и дипломы друг друга, не препятствуют свободному хождению валюты, товаров, рабочей силы и учащихся.

Против проекта, видя в нем возрождение Югославии, резко настроены сепаратисты из Косово, сараевская элита Боснии и Герцеговины, и с недоверием относится Черногория.