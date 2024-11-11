Выпускницы российских журфаков мечтают о танках и бронежилетах

Елена Острякова.  
11.11.2024 16:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина


Среди студентов российских журфаков наиболее популярна специализация военкора.

Об этом председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил в интервью ютуб-каналу «За Углом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди студентов российских журфаков наиболее популярна специализация военкора. Об этом председатель Союза журналистов России...

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«Я очень много езжу по стране, живу в самолетах. Почти всегда происходят встречи со студентами факультетов журналистики во многих городах нашей огромной страны. И почти всегда ко мне подходят парни и даже девушки и спрашивают, как стать военкором. Потому что профессия военкора сейчас окутана невероятной романтикой. Все представляют себя в роли Поддубного в бронежилете на фоне танка. Но никто не понимает, что война – это страшно, это грязь, это смерть и кровь. Можно быть раненым и погибнуть», – подчеркнул Соловьев.

При этом он отметил, что большинство студентов российскх журфаков сейчас девушки. Став журналистками, они устремляются «на первую линию». У Соловьева от этого «сердце сжимается, но остановить их невозможно, они все равно будут туда лезть».

«Есть достаточно непростая ситуация с молодыми коллегами, которые хотят стать военкорами или военблогерами и всеми силами пытаются добраться до первой линии. Сейчас, правда, это уже ограничили. Потому что поначалу очень много было желающих там оказаться и что-то сказать, сделать красивый стендап на фоне понятной местности. А после этого туда прилетало и гибли наши военные», – сказал Соловьев.

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