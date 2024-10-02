«Я знаю, зачем воюет Россия» – болгарский политолог возомнил себя умнее всего глобального Юга

Елена Острякова.  
02.10.2024 18:59
  (Мск) , Москва
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Болгария, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия «воюет» с Украиной не за территорию, а за население.

Об этом болгарский политолог Иван Крастев заявил на Варшавской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия «воюет» с Украиной не за территорию, а за население. Об этом болгарский политолог...

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«Это война не за территорию, а за население. Главная демографическая проблема России в том, что русских недостаточно, и поэтому украинцы должны быть русскими, а русские — русскими. Это ключевой элемент начала войны. Поэтому, когда мы пытаемся понять, что получает и что теряет Путин, это нельзя упускать из виду.

Сейчас он видит только разрушенные города в Донбассе. Но с другой стороны, демография для Украины тоже очень важна, потому что там есть проблема рождаемости и другие проблемы, связанные с этим. Эта первая война 21-го века происходит из-за страха, который есть во всем мире, сокращения населения», – рассуждал Крастев.

При этом он признал, что опросы общественного мнения в мире показывают, что все страны глобального Юга, кроме Южной Кореи, уверены в том, что Россия на Украине воюет с коллективным Западом.

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