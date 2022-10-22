Зачем Путин запустил аналог сталинского Госкомитета обороны

В пятницу в России был создан новый чрезвычайный орган для нужд спецоперации на Украине – Координационный совет. Задача – без бюрократических проволочек выделять бюджет, определять поставщиков и ставить сроки на поставку или ремонт вооружений, строительства казарм и госпиталей, укреплений, прочей инфраструктуры для военных и т.п.

В полномочиях Координационного совета – «вызвать на ковёр» министра или губернатора, поставив перед ним любые задачи. Возглавляет новый орган по указу Владимира Путина премьер Михаил Мишустин. В состав также вошли вице-премьеры, главы ФСБ, СВР, МВД, Минобороны и ряда других ведомств, и мэр Москвы. В СМИ уже проводятся аналогии с Государственным комитетом обороны времён Великой Отечественной войны.

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Депутат Госдумы Константин Затулин полагает, что подобный орган должен был создан еще весной. Теперь же действовать приходится в куда более сложной ситуации – обстрелам, сопровождающимся человеческими жертвами, подвергается уже территория России.

Его коллега Анатолий Вассерман обращает внимание, что Координационный совет возглавил премьер Мишустин.

«Этот совет создается при правительстве, а это показывает, что ключевые решения, нужные нам для победы, должны приниматься в экономике. Грубо говоря, когда она нормально работает, хватает ресурсов на все, связанное с боевыми действиями», – заявил Вассерман «ПолитНавигатору».

Еще один парламентарий Олег Матвейчев подчеркивает, что новый орган позволит избежать лишних затрат времени на бюрократическую волокиту с проведением различных тендеров и т.п.

«Координационный совет, который будет заниматься решением вопросов обеспечения спецоперации, – очень нужная вещь. Смысл не в том, что плодится очередная структура, а в том, что всё происходит на этом совете в упрощенном порядке, без лишней бюрократии. Это принципиальная история. Я до этого в своих книгах писал, что в государстве самым страшным бичом является бюрократия, и что мы из-за так называемой борьбы с коррупцией, в свое время, приняли огромное количество законов, которые увеличивают бюрократию и тормозят наш экономический рост. Слава Богу, специальная военная операция, то есть, сама жизнь, заставила нас отказаться от огромного количества бюрократических норм, и это приведет к большей эффективности государства, а, в конечном итоге, если мы эти практики оставим на будущее, потом, мы тем самым будем более эффективны и в мирной жизни. Это тоже будет вести к экономическому росту», – сказал Матвейчев.