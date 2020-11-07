Зе-назначенец: Готовим «день икс» для Крыма

07.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Лишившись в 2014 году Крыма, украинское государство стало неполноценным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Фокус» заявил так называемый «постоянный представитель» президента Украины в несуществующей с 2014 года Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

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«Для меня неприемлемо то, что Россия сделал с Крымом. Чтобы Украина была полноценным государством, Крым должен стать украинским», – заявил фейковый чиновник.

Он также говорит, что Украина готовит для Крыма «переходное правосудие», представляющее собой «комплекс шагов, которые должно сделать государство для максимально справедливого перехода от состояния войны, оккупации к мирной жизни».

«Это подготовка ко дню икс. Уже сегодня мы должны показать, как будем жить дальше: подготовить рецепт, установить красные линии и базовые линии поведения», – заявил Кориневич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в СНБО Украины не исключили в дальнейшем силовых действий для возвращения Крыма под контроль киевского режима.