07.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Украина
Просмотров:

Зе-назначенец: Готовим «день икс» для Крыма


Лишившись в 2014 году Крыма, украинское государство стало неполноценным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Фокус» заявил так называемый «постоянный представитель» президента Украины в несуществующей с 2014 года Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для меня неприемлемо то, что Россия сделал с Крымом. Чтобы Украина была полноценным государством, Крым должен стать украинским», – заявил фейковый чиновник.

Он также говорит, что Украина готовит для Крыма «переходное правосудие», представляющее собой «комплекс шагов, которые должно сделать государство для максимально справедливого перехода от состояния войны, оккупации к мирной жизни».

«Это подготовка ко дню икс. Уже сегодня мы должны показать, как будем жить дальше: подготовить рецепт, установить красные линии и базовые линии поведения», – заявил Кориневич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в СНБО Украины не исключили в дальнейшем силовых действий для возвращения Крыма под контроль киевского режима.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть