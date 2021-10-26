Зеленского не спасёт от переворота назначение своих людей во главе силовых ведомств – эксперт

Зеленского не спасёт от переворота назначение своих людей во главе силовых ведомств – экспертНовости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский опасается переворота с участием силовиков и поэтому назначает преданных ему людей на руководство силовыми ведомствами, но силовики подчиняются им только формально и не будут слушаться в случае обострения ситуации.
Об этом в эфире канала Politeka Online заявил политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть министр внутренних дел Монастырский, есть начальник СБУ и будущий министр обороны, гражданское лицо. Президент очень боится угрозы, мифической пока угрозы, переворота с участием силовиков. И он пытается назначить людей, которым он доверяет, кто будет ему лояльным.
Точно такая же проблема – гражданское лицо во главе силового ведомства – в СБУ, и в МВД. Внутренняя силовая бюрократия подчиняется своим законам, они не будут подчиняться этим людям. Они выполняют всё, что им выгодно, и чтобы всё было формально правильно. Но при резком обострении ситуации президенту придётся опираться на каких-то других людей», – делает вывод Виктор Небоженко.
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