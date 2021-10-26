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26.10.2021 21:11 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Зеленского не спасёт от переворота назначение своих людей во главе силовых ведомств – эксперт

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский опасается переворота с участием силовиков и поэтому назначает преданных ему...

Президент Украины Владимир Зеленский опасается переворота с участием силовиков и поэтому назначает преданных ему людей на руководство силовыми ведомствами, но силовики подчиняются им только формально и не будут слушаться в случае обострения ситуации.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть министр внутренних дел Монастырский, есть начальник СБУ и будущий министр обороны, гражданское лицо. Президент очень боится угрозы, мифической пока угрозы, переворота с участием силовиков. И он пытается назначить людей, которым он доверяет, кто будет ему лояльным.

Точно такая же проблема – гражданское лицо во главе силового ведомства – в СБУ, и в МВД. Внутренняя силовая бюрократия подчиняется своим законам, они не будут подчиняться этим людям. Они выполняют всё, что им выгодно, и чтобы всё было формально правильно. Но при резком обострении ситуации президенту придётся опираться на каких-то других людей», – делает вывод Виктор Небоженко.

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