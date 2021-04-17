Змагары надеются на проукраинский армейский бунт против Лукашенко

17.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко решит воевать с Украиной, то белорусская армия откажется выполнять его приказы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень» пишет поддерживающий змагаров-майданщиков белорусский журналист Сергей Пульша.

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Автор отмечает, что «боевой опыт украинской армии превосходит опыт белорусской».

«Не стоит забывать, что в своем гражданской жизни немало белорусских солдат и офицеров отдыхали на украинских курортах и ​​ездили на шопинг в Хмельницкий, Чернигов, Киев. Все это, безусловно, не будет способствовать высокому боевому духу белорусской армии. И вполне возможно, что среди офицеров созреет какой-то «заговор капитанов», вследствие чего танки белорусской армии окажутся не под Черниговом, а у резиденции «президента ОМОНа», – считает автор.

По его словам, такой вариант развития событий более вероятен, чем удар по Украине с Севера.

«Да, «маленькая победоносная война», может, и была бы сейчас нужна Лукашенко. Но в белорусской армии служат белорусы, которые относятся к Украине так же, как и вся страна. И армейский бунт в случае открытия «союзного фронта» против Украины вероятен», – резюмирует Пульша.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский дипломат пришел в ужас от ночной переброски российской военной техники в Белоруссию.