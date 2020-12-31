4 месяца Беломайдана – коту под хвост: британские социологи шокированы результатами собственного опроса

03.12.2020, Минск, Артём Агафонов

Социология в целом в последнее время немного подпортила себе репутацию, а, если уж говорить о Белоруссии, то к данным оттуда можно относиться только с большой осторожностью.

Дело в том, что в соответствии с местным законодательством, правом проводить опросы, имеющие отношение к политике, могут только организации, аккредитованные Комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Белоруссии.

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Понятно, что такую аккредитацию получают только свои люди, неоднократно доказавшие благонадежность. Доверие к таким опросам – примерно на уровне доверия к белорусскому Центризбиркому. Сторонние службы вынуждены действовать незаконно, что уже сказывается на качестве работы, да и политическая ангажированность у них имеется, разве что противоположной направленности.

Британские социологи из Королевского института международных отношений (Chatham House) этой осенью опрашивали белорусов уже дважды. В первый раз получилось ожидаемо и стереотипно – Тихановская по их информации победила бы в первом туре с результатом чуть больше половины голосов. В целом тот опрос касался, в основном, отношения граждан к протестам и степени личного участия в них, а цифры заставляли вспомнить анекдоты о британских ученых.

Новый опрос тоже был нелегальным, проводился через интернет, и выборка снова была менее 900 человек. Но и вопросы респондентам задавались более интересные и ответы на них получены такие, что они разрушают как оппозиционные, так и лукашенковские мифы о настроениях белорусов и, несомненно, заслуживают внимания.

Начнем с традиционного для политической социологии вопроса о том, кого бы респонденты хотели видеть в роли президента страны. Белорусам этот вопрос не задавал никто уже больше 10 лет. Даже базирующаяся в Варшаве и близкая к оппозиции «Белорусская аналитическая мастерская», хоть и делала свои опросы нелегально, но с такой скользкой темой не связывалась.

Цифры у британских социологов получились неприятные – как для Лукашенко, так и для Тихановской и ее окружения. Действующий президент занимает в рейтинге вторую позицию с 24,2%, а Тихановская – пятую с 6,2%.

Как оппозиционная пропаганда ни пыталась придать ей солидности, слепив образ лидера нации, всерьез воспринимать ее так и не стали. Безусловный лидер по популярности – Виктор Бабарико с 31,7% Месяцы в СИЗО КГБ пошли этой популярности только на пользу, дополнив к образу богатенького, пузатого и, возможно, не чистого на руку банкира черты человека, обиженного, но не сломленного властью.

Третье и четвертое место занимают, соответственно, Павел Латушко с 14,2% и Валерий Цепкало с 7%. Системные либералы Сергей Румас с 4,4% и Владимир Макей с 1,7% – в аутсайдерах. А, ведь, еще совсем недавно обоих обсуждали, как возможных преемников Лукашенко.

Старая оппозиция попросту отправлена в утиль. Свои 1,4% получил ультранационалист Зенон Позняк, уже лет 15 не живущий в Белоруссии, остальные не получили и процента. В общем, за полгода политический ландшафт Белоруссии изменился до неузнаваемости.

Но самое интересное – внешнеполитические симпатии белорусов. Если верить британским социологам (а их в особой симпатии к России точно не заподозришь), не смотря на три десятилетия целенаправленного вскармливания прозападной оппозиции, мягкую и не мягкую белорусизацию, продающуюся на каждом углу литературу, в которой русские объявлены историческими врагами, и регулярные антироссийские выпады официальной пропаганды, – сделать белорусов русофобами не удалось.

Абсолютное большинство опрошенных к России относится положительно. В общей выборке пророссийски настроенных белорусов оказалось 82%. Даже среди сторонников протеста таковых оказалось почти 70%, а среди его противников – 95,5%. Русофобов в общей массе набралось 14,3%, среди сторонников протеста 26,9%, а среди противников – 1,6%.

В окружении Тихановской хватает профессиональных русофобов, вскормленных западными фондами и, в случае прихода к власти, они могут попытаться развернуть геополитический вектор страны.

Но отличие от той же Украины в том, что в Белоруссии, несмотря на 30 лет целенаправленной подготовки и 4 месяца протестов, так и не сформировалось русофобское ядро, на которое они могли бы опереться.

Кто бы ни пришел к власти в Белоруссии, ему все равно придется иметь дело с огромным пророссийским большинством населения, единственная слабость которого в отсутствии сильных пророссийских политических сил, выражающих его интересы.

И, в заключении, «вишенка на торте». 62,3% белорусов положительно относятся к российскому президенту Владимиру Путину. Это почти в 3 раза выше рейтинга Лукашенко.