Эксперт Симонов не ожидает дефицита бензина, подобного летнему

Елена Острякова.  
03.11.2026 19:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нефть, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Последние атаки ВСУ на российские НПЗ не нанесли такого вреда, как летом.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние атаки ВСУ на российские НПЗ не нанесли такого вреда, как летом. Об этом...

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«Пока масштаб потерь несопоставим с летним периодом. Ну и заводы сами подготовились, зря  время не теряли. У нас принято ругать нефтяников, но я напоминаю, что отрасль испытывает серьезную нагрузку.

Мы говорим и про санкционную перестройку логистики, и про защиту НПЗ. Поверьте, нефтяные компании огромные деньги тратят, уделяя внимание безопасности заводов. Но количество дронов, которое летит по заводам, увеличивается.

В целом ситуация управляемая. Говорить о том, что какой-то драматичный ущерб нанесен в последние дни нашей переработке, нельзя», – сказал Симонов.

Он также отметил, что российские НПЗ активно возвращаются из ремонта, и дефицит топлива практически ликвидирован.

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English version :: Читать на английском Эксперт Симонов не ожидает дефицита бензина, подобного летнему

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