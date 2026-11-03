Последние атаки ВСУ на российские НПЗ не нанесли такого вреда, как летом.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока масштаб потерь несопоставим с летним периодом. Ну и заводы сами подготовились, зря время не теряли. У нас принято ругать нефтяников, но я напоминаю, что отрасль испытывает серьезную нагрузку.

Мы говорим и про санкционную перестройку логистики, и про защиту НПЗ. Поверьте, нефтяные компании огромные деньги тратят, уделяя внимание безопасности заводов. Но количество дронов, которое летит по заводам, увеличивается.

В целом ситуация управляемая. Говорить о том, что какой-то драматичный ущерб нанесен в последние дни нашей переработке, нельзя», – сказал Симонов.