Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
11.11.2021 09:40
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика
Просмотров:

Абхазский консул сообщил, что Минск готовится рассмотреть признание республики

В парламент Белоруссии внесен проект о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом,...

В парламент Белоруссии внесен проект о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написал почетный консул Республики Абхазия в Ростове-на-Дону Адик Аршба.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Появилась информация о том, что в белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, – сообщил Аршба. – Событие абсолютно логичное, немного запоздавшее, но от этого не менее полезное и значимое. Значимое для всех, кто боролся и борется за справедливость – историческую и не только! Годы работы, включая усилия нашей команды по выстраиванию контактов с белорусскими коллегами, дают свой результат».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», близкий к президенту Белоруссии эксперт заявил, что вопрос признания Минском российского статуса Крыма практически согласован.

Кроме того, глава МИД Белоруссии заявил, что в реальности Крым сейчас является российской территорией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть