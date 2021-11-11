Абхазский консул сообщил, что Минск готовится рассмотреть признание республики

В парламент Белоруссии внесен проект о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написал почетный консул Республики Абхазия в Ростове-на-Дону Адик Аршба.

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«Появилась информация о том, что в белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, – сообщил Аршба. – Событие абсолютно логичное, немного запоздавшее, но от этого не менее полезное и значимое. Значимое для всех, кто боролся и борется за справедливость – историческую и не только! Годы работы, включая усилия нашей команды по выстраиванию контактов с белорусскими коллегами, дают свой результат».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», близкий к президенту Белоруссии эксперт заявил, что вопрос признания Минском российского статуса Крыма практически согласован.

Кроме того, глава МИД Белоруссии заявил, что в реальности Крым сейчас является российской территорией.