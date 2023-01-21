Американский дипломат призвал отправить в «поход на Крым» даже украинских стариков

США должны поставить Украине танки, авиацию и артиллерию, чтобы ВСУ могли совершить бросок на Крым.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хербста, на это наступление могут быть призваны даже старики, потому что такой прорыв якобы заставит Россию изменить свою политику.

«На мой взгляд, очевидная цель – это прорвать сухопутный мост от России до Крыма. Я уверен, что если бы мы послали вам эти передовые танки, артиллерию с дальностью 150 километров, но лучше – 300 километров и наши истребители, вы добились бы такой цели в этом году. И это было бы громадное поражение для Путина, и сильно влияло бы на курс российской политики в лучшую сторону», – сказал дипломат.

«Для вас, для украинцев, нет выбора. Поэтому даже ваши старики пойдут на фронт, но молодые русские мужчины уезжают – для них это не Великая Отечественная война. Они понимают, что это война Кремля, и это не служит никаким настоящим российским интересам. Они не хотят умереть в такой войне. И это громадная слабость для Путина.

Поэтому, если бы вы остановили этот сухопутный мост… и тогда все украинские солдаты на юге должны пойти на Крым, там будет громадная проблема для Кремля в снабжении – не только военном, но и инфраструктурном», – заявил Хербст.