«Через два года нам конец»: неонацист Карась признал будущее поражение Украины

Время в противостоянии с Россией работает не на Украину – если конфликт затянется, то Украину передавят из-за меньшего количества ресурсов и худшего мобилизационного потенциала.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главарь курируемой СБУ неонацистской группировки С14 и боевик ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карася, Россия в этой гонке только набирает обороты.

«Если мы сейчас на месяц затянем эту войну – они же, во-первых, кроме того, что не трусы, у них есть упертость, у русских, они тоже технологически развиваются. Мы их сейчас очень много где обгоняем, но идет гонка один в один. И мы их на три шага впереди, но если мы начнем отставать, то это будут очень большие с нашей стороны потери», – сказал неонацист.

«Я просто сейчас пересекаюсь со многими подразделениями, мы смотрим где и что у нас имплементируется. Мы много где их обгоняем, но нам нужно их и закопать в землю намного больше, потому что у них мобилизационный потенциал больше. Если мы затянем эту войну на два года, то тогда, наверное, нам будет конец, потому что тогда нас передавят, у них тоже будут просыпаться более толковые схемы менеджмента, инновации, опыт – это все работает», – заявил Карась.