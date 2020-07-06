Черногорские военные поддержали протесты против режима

06.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Представители новых профессиональных сообществ высказались против приятого режимом Мило Джукановича черногорского закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», дискриминирующего Сербскую православную церковь.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько сотен юристов Черногории подписали прокламацию «Адвокаты защищают закон и справедливость» в знак протеста против принятия Закона о свободе вероисповедания. Адвокаты в прокламации отмечают, что за два дня была собрана 301 подпись, и этот список не является окончательным.

«Мы считаем, что следует профессионально ответственным и моральным образом встать против этого явно неконституционного и системного закона против законности, который дискриминирует собственность религиозных общин самым грубым образом и нарушает элементарные правила гражданского права», – говорится в прокламации черногорских адвокатов.

Одновременно с этим обращение в защиту Сербской православной церкви и против дискриминационного закона подписали 123 военнослужащих, как действующих, так и находящихся в отставке, черногорской армии. Что характерно, среди военных этот вопрос курировал глава профсоюза отставных военных Здравко Касалица, который накануне ночью был арестован вместе с супругой-адвокатом Македонкой Касалицей, защищавшей пострадавших от режима Мило Джукановича граждан.

«Выражаем полную поддержку Сербской православной церкви в сохранении исторической, канонической преемственности, суверенного права на имущество и целостность священства, а также осуждаем любую форму дискриминации, избирательное применение прав, применение правового и физического насилия против целостности наших святынь, все виды давления на верующих,- говорится в обращении военных Черногории. – Выступаем за равную свободу вероисповедания всех религиозных общин, против вмешательства органов исполнительной власти в религиозную жизнь, что не соответствует светскому государству и цивилизационным ценностям».

Напомним, что ранее аналогичные обращения подписали врачи, педагоги, журналисты и студенты Черногории.