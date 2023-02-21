Данилов упрекнул НАТО: «Если боеприпасы закончились, как вы собираетесь воевать?»

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Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у членов Альянса заканчиваются боеприпасы нужно поставить под сомнение. Если это правда, тогда под вопросом обороноспособность всего блока.

Об этом в эфире телеканала DW заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это отвечает действительности, что нет возможности производить боеприпасы, что говорит господин Столтенберг, то у меня вопрос: а как они тогда вообще собирались защищать свои страны НАТО? Это что-то не совсем отвечает действительности, я думаю. Или журналисты не так услышали господина Столтенберга, либо он что-то напутал. Не могут страны НАТО не обеспечивать боеприпасами себя в случае угрозы. Нужно очень внимательно смотреть, на самом ли деле было так, как мы на сегодняшний день с вами трактуем», – заявил Данилов.

При этом он признал, что с боеприпасами советского калибра действительно возникла серьезная проблема.

«Что касается обеспечения боеприпасами, вы знаете, что были боеприпасы Советского Союза, калибра 122, 152 миллиметра. Они закончились почти во всем мире, потому что такого объема использования боеприпасов, такой войны никто не ожидал», – сказал чиновник.